شكرا لقرائتكم خبر عن محمود الجمال ينتظر القرار الوزاري لمشروع نيو هليوبوليس بمساحة 865 فدانًا والان مع تفاصيل الخبر

ينتظر رجل الأعمال محمود الجمال، مالك شركة الشرق الأوسط للتنمية والاستثمار العقاري والسياحي، القرار الوزاري لوزارة الإسكان، للبدء في إنشاء مشروع سكني ضخم على قطعة أرض بمساحة 865 فدانًا بالمنطقة الجنوبية بمدينة نيو هليوبوليس الجديدة، وفق تقرير لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، صاحبة الأرض والمشاركة في تطوير المشروع.

وسدد "الجمال"، مبلغ 130 مليون جنيه قيمة خطابات الضمان عن المشاركة في تطوير المشروع بالشراكة مع شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، وستحصل الأخيرة على قيمة مشاركة بحد أدنى مضمون مبلغ 23 مليار جنيه، وإيرادات متوقعة للمشاركة بقيمة 39.7 مليار جنيه خلال 14 عامًا.

كما يجري محمود الجمال، المخطط العام لأرض بمساحة 894 فدانًا بالمنطقة الشمالية بمدينة نيو هليوبوليس الجديدة، لإنشاء مشروع سكني آخر، وتبلغ حصة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير من قيمة المشاركة في المشروع بحد أدنى مضمون مبلغ 23.8 مليار جنيه، وإيرادات متوقعة بقيمة 41.1 مليار جنيه خلال 14 عامًا، وسدد "الجمال" خطاب ضمان بقيمة 134.5 مليون جنيه عن تطوير قطعة الأرض.

في نفس السياق سدد رجل الأعمال عبد الله سلام، رئيس شركة مدينة مصر للإسكان والتعمير، مبلغ 1.1 مليار جنيه قيمة الدفعة المتفق عليها مع شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير لتطوير قطعة أرض بإجمالي مساحة 491 فدان لإنشاء مشروع إسكان متكامل الخدمات بحد أدنى مضمون 53.2 مليار جنيه يسدد على 9 سنوات من تاريخ التعاقد، وتبلغ نسبة مشاركة "مصر الجديدة" 36% من الوحدات نصف التشطيب من إجمالي الإيرادات، بالإضافة إلى 20% من تشطيب الوحدات في حالة البيع بالتشطيب بإجمالي إيرادات متوقعة 194.4 مليار جنيه خلال 12 عامًا، وتبلغ حصة شركة مصر الجديدة منها 70.9 مليار جنيه.