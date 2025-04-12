شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للألومنيوم تستثمر 4.7 مليار جنيه خلال عام 26/25 منها لإنتاج الفويل والان مع تفاصيل الخبر

تستهدف شركة مصر للألومنيوم، استثمار مبلغ 4.7 مليار جنيه خلال العام المالي الجديد 2026/2025 مقسمة ما بين 1.6 مليار جنيه للإنفاق على خلايا الإنتاج (عمرات جسيمة لعدد 120 خلية، وتجديد بناكر الخط السادس، وتجديد قضبان لأوناش الخط الأول والثاني، وتجديد ساندرات الخط السادس، وجهاز قياس تيار التوصيل الكاثودي، وتجديد مواسير الهواء الجاف.

كما تستثمر شركة مصر للألومنيوم، وفق الموازنة التقديرية للعام المالي الجديد 2025/2026، مبلغ 1.5 مليار جنيه على تطوير الدرفلة (تطوير فرن رقمي 2،3 لإنتاج الـslug مرحلة أولى، الفويل مرحلة أولى، ماكينة قياس الصلاة مرحلة أولى، جهاز X-Ray، جهاز قياس السمك، وبرنامج تطبيقي لتحديث تخطيط الإنتاج)، ومبلغ 167.9 مليون جنيه لتطوير المسابك (فلتر تنقية المعدن بمسبك 1، وتطوير ماكينة صب البلاطات 34 بمسبك 1، وسير صب القوالب بمسبك 2، وتطوير منشار ووزتلر بمسبك 2).

ووفق الموازنة، تعتزم شركة مصر للألومنيوم، استثمار مبلغ 12.6 مليون جنيه على تطوير قطاع البحوث التطوير عبر شراء جهاز قياس انكماش عجينة الرامنج، وجهاز تجهيز عينة الرامنج، ومبلغ 43.2 مليون جنيه لتطوير قطاع إنتاج الفحم والأقطاب (تغيير جرابات ونشي FTAk، وتجديد خط B، وتطوير خط نظافة البلوكات الكربونية المحمصة، وماكينة بناء حوائط، وتأهيل مبادلات 1،2 بمحمص الفحم، ومبلغ 74.3 مليون جنيه لتطوير الموحدات عبر تجديد نصفي للقواطع الغازية المغذية للدرفلة S1.

كما تعتزم الشركة إنفاق استثمارات بقيمة 559.5 مليون جنيه على تطوير وتشغيل السيارات والمعدات وتطوير وصيانة المعدات والسيارات بميناء سفاجا، ومبلغ 523.1 مليون جنيه لتطوير المرافق من خلال تجديد الشبكة الخارجية، وتجديد خطوط الهواء المغذية للعنابر والمسبك والصوامع، وتجديد عدد 4 ضاغط هواء محطة 1، ورفع قدرة محول 10.5 ك ف محطة 1، ورفع قدرة محول 10.5 ك ف محطة 3، وتحديث نظام التحكم الخاص بمحطة إنتاج الغازات الصناعية، وتجديد عدد 6 أبراج تبريد محطة 1، وتحديث دوائر الكونترول بمحطة تبريد المياه 3، جرار زراعي).

في نفس السياق تعتزم شركة مصر للألومنيوم، استثمار مبلغ 50 مليون جنيه خدمات مساعدة، ومبلغ 113.7 مليون جنيه لتطوير مسبك الزهر (فرن حث 5 طن بالمشتملات، وخلية تغذية جهد متوسط 10.5 ك ف)، ومبلغ 23.9 مليون جنيه لتطوير مصنع إنتاج القطاعات (ماكينة خراطة CNC)، ومبلغ 32.1 مليون جنيه تطوير القضبنة (فرن حث حديد زهر، وسيارة نقل قلاب).

وتستهدف شركة مصر للألومنيوم، تحقيق مبيعات إجمالية 48.8 مليار جنيه خلال العام المالي 2025/2026 مقابل 45.2 مليار جنيه متوقع تنفيذه خلال عام 2024/2025، ومقارنة مع 32.8 مليار جنيه خلال عام 2023/2024، كما تستهدف تحقيق صافي ربح بعد الضرائب 18.6 مليار جنيه خلال عام 2025/2026 مقابل 10.25 مليار جنيه متوقع تنفيذه خلال عام 2024/2025، ومقارنة مع 9.3 مليار جنيه خلال عام 2023/2024.