شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم السبت 12أبريل 2025 فى قطر عيار 21 بـ330.75 ريال والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أسعار الذهب في قطر، اليوم ارتفاعا ملحوظا حيث سجل عيار 24 سعر 378ريال مقارنة بسعر أمس 363.75 ريال، وينصح المستثمرون والمشترون بمتابعة التحديثات المستمرة للأسعار لضمان اتخاذ قرارات مدروسة تتماشى مع التحركات المستقبلية المحتملة في السوق.

أسعار الذهب اليوم في قطر



عيار 24 سجل 378.00 ريال

عيار 22 سجل 346.50 ريال

عيار 21 سجل 330.75 ريال

عيار 18 سجل 283.50 ريال

عيار 14 سجل 220.50 ريال

عيار 12 سجل 189.00 ريال

الاونصة11757.00 ريال

الجنيه الذهب2646.00 ريال

الأونصة بالدولار3229.97 دولار



وشهدت أسعار الذهب العالمية تحركات حادة بين الارتفاع والانخفاض، متأثرة بالتغيرات الاقتصادية العالمية والتوترات الجيوسياسية. ومع استمرار التقلبات في الأسواق المالية، يظل الذهب ملاذًا آمنًا للمستثمرين، وسط توقعات بمزيد من التغييرات في العام المقبل، وفقًا للظروف الاقتصادية والسياسات النقدية العالمية."



