شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاق تجاري جديد منتظر بين كندا والولايات المتحدة مايو المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الرسوم الجمركية بين أمريكا وكندا

تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية على كندا

الدمام - شريف احمد - أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، الجمعة، أن بلاده ستبدأ محادثات مع الولايات المتحدة بشأن اتفاق تجاري جديد في مطلع مايو.وحذر كارني من أن الحرب التجارية التي يشنها الرئيس دونالد ترامب بدأت في التأثير على سوق العمل في كندا.وجاء الإعلان في أوتاوا بعد أن أوقف كارني حملته للانتخابات المقررة في 28 أبريل للقاء أعضاء مجلس الوزراء الذين يعملون على العلاقات مع الولايات المتحدة.وفي مكالمته الهاتفية الوحيدة مع ترامب منذ توليه منصب رئيس الوزراء في 14 مارس، اتفق كارني والرئيس الأميركي على مناقشة العلاقات التجارية المستقبلية بعد الانتخابات.وأكد رئيس الوزراء الكندي الجمعة أن المحادثات ستبدأ خلال أسابيع.وقال إنه يعمل على ضمان أن تكون الحكومة الكندية المقبلة "في أفضل وضع ممكن للمفاوضات مع الولايات المتحدة، والتي كما اتفقنا أنا والرئيس، ستبدأ ابتداء من مطلع مايو".وحذّر كارني من أن النزاع التجاري يؤدي إلى "تشديد الظروف المالية، وعلامات أولية على تباطؤ الاقتصاد العالمي" وله تأثيرات سلبية "في سوق العمل الكندية".وتخضع الصادرات الكندية في قطاع السيارات والصلب والألمنيوم وسلع أخرى حاليا لرسوم جمركية أميركية. وقد تم تخفيض ساعات عمل آلاف العمال الكنديين في قطاع السيارات.وردت كندا، أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة، بفرض رسوم على منتجات أميركية محددة.وتشير استطلاعات الرأي إلى أن حزب كارني الليبرالي في طريقه للفوز في الانتخابات المقبلة، لكن التوقعات قد تتغير في الأسابيع الأخيرة من الحملة.