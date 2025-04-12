شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث فورى فى سعر الذهب اليوم السبت 12 أبريل 2025.. أسعار تاريخية والان مع تفاصيل الخبر

كشفت بيانات شعبة الذهب في الغرفة التجارية، أحدث تطورات سعر الذهب اليوم السبت 12 أبريل 2025 بعد تسجيل مستويات عالية أمس لأول مرة في التاريخ ليتجاوز عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 4700 جنيها وفي ما يلي بيان بأسعار الذهب، ليغلق الذهب العالمي قرب 3220 دولاراً.

أسعار الذهب اليوم

عيار 24 يسجل 5371 جنيها.

عيار 21 يسجل 4700 جنيه

عيار 18 يسجل 4028 جنيهًا.

الجنيه الذهب 37600 جنيهًا.



أوقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فجأةً فرض رسومه الجمركية "التبادلية" على دول أخرى بعد ساعات من دخولها حيز التنفيذ في وقت سابق من هذا الأسبوع، لكنه رفع الرسوم الجمركية على الواردات الصينية عقابًا لبكين على تحركها الأولي للرد.



إلا أن هذا التوقف عن الرسوم الجمركية لم يقلل من مخاوف الأسواق العالمية بشأن تداعيات حرب ترامب التجارية وتطبيقها الفوضوي في ظل تزايد مستويات عدم اليقين بشأن مستقبل التجارة العالمي، بالإضافة إلى تزايد التوقعات بتراجع معدلات النمو في الاقتصاد العالمي وارتفاع معدلات التضخم.

الذهب يلعب الآن دور الملاذ الآمن الأول ليعمل على جذب الاستثمارات بشكل كبير، حيث وجد الدعم من عمليات البيع التي بدأت منذ الجلسة الأمريكية يوم أمس في سوق الأسهم لتنتقل الاستثمارات إلى الذهب في المقابل.

أيضاً صدور يوم أمس بيانات مؤشر أسعار المستهلكين عن الولايات المتحدة الأمريكية لتظهر تراجع غير متوقع، الأمر الذي زاد من احتمالات إقدام البنك الفيدرالي الأمريكي على خفض أسعار الفائدة، ليتراجع الدولار الأمريكي نتيجة لذلك ويسجل أدنى مستوى منذ عدد من السنوات مقابل سلة من العملات الرئيسية.

بالإضافة إلى هذا تراجعت أسعار السندات الحكومية الأمريكية ما أدى إلى ارتفاع العائد عليها بشكل كبير بهدف جذب المستثمرين، ويعكس ذلك المخاوف العالمية من الاستثمار في السندات الدولارية خاصة بعد أن طالبت الصين من البنوك لديها بتقليل مشتريات السندات الأمريكية.

ساعدت هذه العوامل على هروب الاستثمارات إلى الذهب باعتباره الاستثمار الآمن الوحيد حالياً ليندفع إلى تسجيل مستويات تاريخية جديدة، دفعت المؤسسات المالية العالمية إلى تعديل توقعاتها للذهب وزيادة مستهدفاتها خلال هذا العام.

فقد عدل بنك UBS العالمي توقعاته لسعر الذهب اليوم الجمعة، متوقعًا أن يرتفع سعر المعدن النفيس إلى 3500 دولار أمريكي في عام 2025. وتوقع البنك أن يستمر ارتفاع سعر الذهب حتى عام 2026، وأن تستقر الأسعار عند مستويات مرتفعة على المدى الطويل.