شكرا لقرائتكم خبر عن شركة كيما تعتزم استثمار مبلغ 7.1 مليار جنيه خلال العام المالي الجديد والان مع تفاصيل الخبر

تعتزم شركة الصناعات الكيماوية المصرية "كيما"، استثمار مبلغ 7.1 مليار جنيه خلال العام المالي الجديد 2026/2025 لإحال وتجديد مصانع الشركة؛ للمحافظة على الطاقة القائمة للمصانع بعد تشغيل 64 عامًا، بالإضافة إلى الاستثمارات التي تفرضها قوانين البيئة لمعالجة التلوث، وتقسم الاستثمارات ما بين 2.3 مليار جنيه محلية، و4.8 مليار جنيه مكون أجنبي، على أن تمول الشركة ذاتيًا مبلغ 3.4 مليار جنيه، وتحصل على تمويل بنكي بقيمة 3.6 ليار جنيه.

تستهدف شركة الصناعات الكيماوية المصرية "كيما"، وفق الموازنة التقديرية للشركة عن العام المالي الجديد، إنتاج كمية 509.4 ألف طن سماد يوريا (46.5%) بطاقة 98% من الطاقة القصوى الإنتاجية لمصنع اليوريا خلال العام المالي الجديد 2025/2026، على أن يتم بيع 152.8 ألف طن محلي للجمعيات الزراعية بنسبة 30% من الإنتاج بمتوسط سعر 4286 جنيهًا للطن، و356.5 ألف طن للتصدير للخارج بنسبة 70% من الإنتاج بمتوسط سعر 20.4 ألف جنيه للطن.

كما تستهدف شركة كيما، إنتاج كمية 15 ألف طن نترات أمونيوم منخفضة وعالية الكثافة بنسبة 34.8% للأغراض الصناعية والطبية والإنتاج المكافئ بالمواصفات العالمية وبيعه بالأسواق المحلية، بمتوسط سعر بيع 39780 جنيه للطن، وإنتاج كمية 24.1 ألف طن سماد محبب 33.5%، وذلك بعد إعادة تأهيل قسم السماد لإنتاج السماد المخصوص بالعناصر الصغرى مما يمكن الشركة من الارتقاء بمستوى منتجاتها من حيث الجودة، وإنتاج سماد مطابق للمواصفات لبيعه للجمعيات الزراعية بنسبة 30% من الإنتاج بسعر 4190 جنيه، ونسبة 70% للسوق المحلي بسعر 17.5 ألف جنيه.

في نفس السياق تستهدف شركة كيما، إنتاج حوالي 336.6 ألف طن أمونيا خلال العام المالي الجديد بطاقة 85% من الطاقة القصوى الإنتاجية لمصنع الأمونيا بسعر بيع طن الأمونيا بقيمة 28050 جنيه، مقابل 19418 جنيهًا خلال النصف الأول من العام المالي 2024/2025.

وقدرت شركة كيما، أن تصل قيمة المبيعات إلى 10.2 مليار جنيه خلال العام المالي 2025/2026 مقسمة ما بين 9.5 مليار جنيه مبيعات إنتاج تام، و668.4 مليون جنيه خدمات مباعة وأخرى، وأن تصل قيمة المصروفات إلى 8.9 مليار جنيه خلال العام المقبل، وأن تسجل الشركة فائض قبل الضريبة 1.3 مليار جنيه، وبعد الضريبة 1.4 مليار جنيه خلال عام 2026/2025.