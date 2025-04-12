شكرا لقرائتكم خبر عن أجندة البورصة فى ثانى أسبوع بشهر أبريل.. انعقاد الجمعية العامة لـ23 شركة والان مع تفاصيل الخبر

ينتظر مساهمو البورصة المصرية، انعقاد الجمعية العامة العادية وغير العادية لـ23 شركة مقيدة في ثاني أسبوع بشهر أبريل، تنظر معظمها بنود اعتماد نشاط الشركات ومراقب الحسابات عن القوائم المالية والميزانية، والمصادقة على القوائم المالية، وإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2024، وتحديد مكافآت وبدلات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، والموافقة على تعيين مراقب الحسابات عن عام 2025 وتحديد أتعابه، والترخيص لمجلس الإدارة في تقديم التبرعات، وحوكمة الشركات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2024، وتقرير الإفصاحات البيئية والمجتمعية المتعلقة بالاستدامة، والقرارات التي تمت مجلس الإدارة خلال عام 2024.

تبدأ أحداث البورصة، اليوم السبت، بانعقاد الجمعية العامة العادية لشركات العبوات الطبية، والمالية والصناعية المصرية، ومصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، وفي اليوم التالي تعقد الجمعية العامة العادية لشركات سبيد ميديكال، والقناة للتوكيلات الملاحية، وايه كابيتال القابضة، فيما ينتهي الحق في التوزيع النقدي لبنك البركة رقم (17) بواقع 0.850 جنيه للسهم الواحد.

ويوم الإثنين الموافق 14 أبريل، تعقد الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركات ماكرو جروب للمستحضرات الطبية-ماكرو كابيتال، وجنوب الوادي للأسمنت، وأكت فاينانشال، وفي نفس اليوم ينتهي الحق في الحصول على التوزيع النقدي لأسهم بنك الشركة المصرفية العربية الدولية، والمصريين للإسكان والتنمية والتعمير، وبنك كريدي أجريكول، وأكت فاينانشال.

ويوم الثلاثاء الموافق 15 أبريل، تعقد الجمعية العامة العادية لشركات مدينة الإنتاج الإعلامي المصري، والقاهرة للزيوت والصابون، والصناعات الكيماوية المصرية-كيما، والعامة لصناعة الورق-راكتا، وفي نفس اليوم ينتهي الحق في توزيع الكوبون النقدي لأسهم بنك التعمير والإسكان، ودلتا للطباعة والتغليف، وأيه.تي.ليس للتأجير التمويلي، وفي اليوم التالي تعقد الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركات الإسكندرية للخدمات الطبية-المركز الطبي الجديد، والسويدي إليكتريك، وإيديتا للصناعات الغذائية، وسي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، ومدينة مصر للإسكان والتعمير.

ويختتم الأسبوع بانعقاد الجمعية العامة العادية لشركات المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية، وبرايم القابضة للاستثمارات المالية، ومستشفى كليوباترا، والإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية، وسيتم توزيع كوبونات نقدية لشركات بنك الشركة المصرفية العربية الدولية، وبنك كريدي اجريكول مصر، وأكت فاينانشال.