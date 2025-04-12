شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم السبت 12 أبريل 2025 فى الإمارات عيار 24 بـ 387.25 درهم والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أسعار الذهب اليوم فى الامارات ارتفاعا طفيفا حيث وصل عيار 24 لسعر 387.25 درهم مقارنة بسعر أمس الذى وصل لـ 376.75 درهم ويأتي ذلك في ظل متابعة السوق المحلية للعوامل الاقتصادية العالمية التي تؤثر على المعدن النفيس، وفقا لآخر التحديثات



سعر الذهب في الامارات



عيار 24 سجل 387.25 درهم

عيار 22 سجل 358.75 درهم

عيار 21 سجل 344.00 درهم

عيار 18 سجل 294.75 درهم

عيار 14 سجل 228.00 درهم

عيار 12 سجل 195.50 درهم

الاونصة 12044.75 درهم

الجنيه الذهب 2752.00 درهم

الأونصة بالدولار3233.20 دولار

وكان ترامب قد اعلن عن فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على جميع الواردات الأمريكية، وفرض رسوم جمركية على دول مختارة تعادل حوالي نصف الرسوم التي تفرضها على السلع الأمريكية.



وشهدت أسعار الذهب العالمية تحركات حادة بين الارتفاع والانخفاض، متأثرة بالتغيرات الاقتصادية العالمية والتوترات الجيوسياسية. ومع استمرار التقلبات في الأسواق المالية، يظل الذهب ملاذًا آمنًا للمستثمرين، وسط توقعات بمزيد من التغييرات في العام المقبل، وفقًا للظروف الاقتصادية والسياسات النقدية العالمية."