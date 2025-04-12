الاقتصاد

سعر الدولار بأولى أيام الأسبوع الثالث من أبريل.. بالبنك المركزى عند 51.27 جنيه

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  • سعر الدولار بأولى أيام الأسبوع الثالث من أبريل.. بالبنك المركزى عند 51.27 جنيه 1/3
  • سعر الدولار بأولى أيام الأسبوع الثالث من أبريل.. بالبنك المركزى عند 51.27 جنيه 2/3
  • سعر الدولار بأولى أيام الأسبوع الثالث من أبريل.. بالبنك المركزى عند 51.27 جنيه 3/3

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القاهرة - سامية سيد - كتب هانى الحوتى

السبت، 12 أبريل 2025 06:00 ص

استقر سعر الدولار اليوم السبت 12-4-2025، أمام الجنيه المصري، ففي البنك التجارى الدولى-cib ثبت سعر الدولار عند 51.28 جنيه للشراء، 51.38 جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية، سجل 51.28 جنيه للشراء، 51.38 جنيه للبيع.

وسجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى عند 51.27 جنيه للشراء، 51.40 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري عند سعر 51.28 للشراء، 51.38 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كل البنوك المصرية والسوق المصرى، وتشمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الدولار في البنوك كالتالى:
 

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دولار

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

51.27 جنيه للشراء.

51.41 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

51.28 جنيه للشراء.

51.38 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

51.28 جنيه للشراء.

51.38 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية
 

51.28 جنيه للشراء.

51.38 جنيه للبيع.

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دولار

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي "cib"

51.28 جنيه للشراء.

51.38 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي


51.66 جنيه للشراء.

51.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة


51.28 جنيه للشراء.

51.38 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس


51.30 جنيه للشراء.

51.40 جنيه للبيع.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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