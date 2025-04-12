شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث سعر الذهب اليوم السبت 12 أبريل فى مصر بعد القفزة الأخيرة والان مع تفاصيل الخبر

كشفت بيانات سوق الذهب، أحدث تطورات سعر الذهب اليوم السبت 12 أبريل 2025 بعد تسجيل مستويات عالية أمس لأول مرة في التاريخ ليتجاوز عيار 21 وهو الأكثر مبيعا فى مصر 4700 جنيه وفى ما يلي بيان بأسعار الذهب، ليغلق الذهب العالمى قرب 3220 دولارًا.

أسعار الذهب اليوم

عيار 24 يسجل 5371 جنيها.

عيار 21 يسجل 4700 جنيه

عيار 18 يسجل 4028 جنيهًا.

الجنيه الذهب 37600 جنيه.

أوقف الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فجأةً فرض رسومه الجمركية "التبادلية" على دول أخرى بعد ساعات من دخولها حيز التنفيذ فى وقت سابق من هذا الأسبوع، لكنه رفع الرسوم الجمركية على الواردات الصينية عقابًا لبكين على تحركها الأولى للرد.



إلا أن هذا التوقف عن الرسوم الجمركية لم يقلل من مخاوف الأسواق العالمية بشأن تداعيات حرب ترامب التجارية وتطبيقها الفوضوى فى ظل تزايد مستويات عدم اليقين بشأن مستقبل التجارة العالمى، بالإضافة إلى تزايد التوقعات بتراجع معدلات النمو فى الاقتصاد العالمى وارتفاع معدلات التضخم.

الذهب يلعب الآن دور الملاذ الآمن الأول ليعمل على جذب الاستثمارات بشكل كبير، حيث وجد الدعم من عمليات البيع التى بدأت منذ الجلسة الأمريكية يوم أمس فى سوق الأسهم لتنتقل الاستثمارات إلى الذهب فى المقابل.

أيضًا صدور يوم أمس بيانات مؤشر أسعار المستهلكين عن الولايات المتحدة الأمريكية لتظهر تراجع غير متوقع، الأمر الذى زاد من احتمالات إقدام البنك الفيدرالى الأمريكى على خفض أسعار الفائدة، ليتراجع الدولار الأمريكى نتيجة لذلك ويسجل أدنى مستوى منذ عدد من السنوات مقابل سلة من العملات الرئيسية.

بالإضافة إلى هذا تراجعت أسعار السندات الحكومية الأمريكية ما أدى إلى ارتفاع العائد عليها بشكل كبير بهدف جذب المستثمرين، ويعكس ذلك المخاوف العالمية من الاستثمار فى السندات الدولارية خاصة بعد أن طالبت الصين من البنوك لديها بتقليل مشتريات السندات الأمريكية.

ساعدت هذه العوامل على هروب الاستثمارات إلى الذهب باعتباره الاستثمار الآمن الوحيد حاليًا ليندفع إلى تسجيل مستويات تاريخية جديدة، دفعت المؤسسات المالية العالمية إلى تعديل توقعاتها للذهب وزيادة مستهدفاتها خلال هذا العام.

فقد عدل بنك UBS العالمى توقعاته لسعر الذهب اليوم الجمعة، متوقعًا أن يرتفع سعر المعدن النفيس إلى 3500 دولار أمريكى فى عام 2025. وتوقع البنك أن يستمر ارتفاع سعر الذهب حتى عام 2026، وأن تستقر الأسعار عند مستويات مرتفعة على المدى الطويل.

كما أشار البنك أن المستويات الحالية للذهب المحتفظ به فى العقود الآجلة وصناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) مقارنةً بأصول الصناديق، تقارن بتلك المستويات التى سجلت خلال جائحة كوفيد-19، على الرغم من أنها لا تزال أقل من الذروة التى سجلت بعد الأزمة المالية العالمية.

من جهة أخرى أعلن البنك المركزى المصرى عن تباطئ معدل التضخم الأساسى فى مصر خلال شهر مارس الماضى ليصل إلى 9.4% على المستوى السنوى بالمقارنة مع تسجيله 10% فى شهر فبراير، حيث يعد هذا هو أقل مستوى للتضخم الأساسى الذى يستثنى عوامل التذبذب منذ فبراير من عام 2022.

بينما قد ارتفع معدل التضخم الرئيسى فى مصر على المستوى السنوى خلال شهر مارس بنسبة 13.6% بأعلى من قراءة شهر فبراير عند 12.8% وفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وهو أول ارتفاع فى التضخم فى مصر منذ أكتوبر الماضي.