شكرا لقرائتكم خبر عن "زهراء المعادى للاستثمار" تتصدر شركات البورصة الأكثر تداولًا خلال أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

تصدر سهم "زهراء المعادي للاستثمار والتعمير" قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول في سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع الماضي، بحجم تداول بلغ 557 مليون ورقة، وبقيمة تداول 1.985 مليار جنيه، يليه سهم "مصر الوطنية للصلب-عتاقة" بحجم تداول بلغ 105.6 مليون ورقة، وقيمة تداول 1.033 مليار جنيه.

وجاء في المركز الثالث سهم "مجموعة طلعت مصطفى القابضة" بحجم تداول بلغ 18.7 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 904.3 مليون جنيه، ثم "مصر الجديدة للإسكان والتعمير" بحجم تداول 70.9 مليون ورقة، وبقيمة تداول 799.5 مليون جنيه، ثم "البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)" بحجم تداول 8.7 مليون ورقة، وقيمة تداول 675.1 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الأسبوعي.

وفي المركز السادس "الحديد والصلب للمناجم والمحاجر" بحجم تداول بلغ 103.3 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 608.7 مليون جنيه، ثم "بالم هيلز للتعمير" بحجم تداول 85.7 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 562.2 مليون جنيه، ثم "مجموعة أي أف جي القابضة"، بحجم تداول 20.1 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 534 مليون جنيه، وفى المركز التاسع "أوراسكوم للتنمية مصر" بحجم تداول 22.4 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 511.5 مليون جنيه، وجاءت في المركز الأخير "بلتون القابضة" بحجم تداول بلغ 241.7 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 486.8 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد تراجع بنسبة 2.8% ليغلق عند مستوى 30810.70 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 3.42% ليغلق عند مستوى 8777.71 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" انخفاضًا بنسبة 3.38% ليغلق عند مستوى 12091.36 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" انخفاضًا بنسبة 3.11% ليغلق عند مستوى 38303.49 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 3.82% ليغلق عند مستوى 10969.85 نقطة.