شكرا لقرائتكم خبر عن الصين ترفع شعار "المقاومة معا" لمواجهة الرسوم الجمركية الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

الحرب التجارية بين الصين وأمريكا

سياسة الرسوم الجمركية الأمريكية

تأثر البورصات الأوروبية بالرسوم الجمركية

"المقاومة معا"

الدمام - شريف احمد - أعلنت الصين، اليوم الجمعة، رفع رسومها الإضافية على المنتجات الأميركية إلى نسبة 125%.وذلك في تصعيد جديد في الحرب التجارية مع الولايات المتحدة فيما يحاول الاتحاد الأوروبي من جهته إيجاد مسار دبلوماسي.وأكدت لجنة الرسوم الجمركية التابعة لمجلس الدولة في بكين، أن "فرض الولايات المتحدة رسوما جمركية مرتفعة بشكل غير طبيعي على الصين يشكل انتهاكا خطرا لقواعد التجارة الدولية".واستنكرت "سياسة الترهيب والإكراه الأحادية" الجانب بحسب بيان نشرته وزارة المال الصينية الجمعة.وأضافت "عند هذا المستوى من الرسوم الجمركية، لم تعد للمنتجات الأميركية المصدرة إلى الصين أي إمكانية لقبولها في الأسواق الصينية"، مشيرة الى أنه إذا واصلت واشنطن زيادة رسومها فإن "الصين ستتجاهلها".وعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أن سياسته بشأن الرسوم الجمركية "تبلي بلاء حسنا"، على رغم الاضطرابات في الأسواق العالمية وتراجع الدولار أمام عملات أخرى.وكتب ترامب عبر منصته "تروث سوشال" للتواصل الاجتماعي "نحن نبلي بلاء حسنا في سياستنا بشأن التعرفات. (أنباء) مفرحة لأميركا والعالم! تمضي بشكل سريع".ويستمر المشهد الضبابي الناجم عن سياسات ترامب في التأثير على سعر صرف الدولار الذي وصل الجمعة إلى أدنى مستوى في مقابل اليورو منذ أكثر من ثلاث سنوات.وعادت البورصات الأوروبية التي كانت الوحيدة الصامدة الخميس، إلى التراجع بعد إعلان بكين، لكن من دون تسجيل الانهيار الذي شهدته مطلع الأسبوع.في المقابل، أظهرت المبادلات الالكترونية التي سبقت الافتتاح الرسمي للبورصة في نيويورك أن المؤشرات الرئيسية في وول ستريت ستشهد ارتفاعا الجمعة.وكان ترامب أعلن الأربعاء تجميد الرسوم الجمركية الإضافية مدة 90 يوما بعدما فرضها قبل أيام على 60 شريكا تجاريا للولايات المتحدة، الى حين إجراء مفاوضات تجارية مع هذه الأطراف. الا ان الرئيس الأميركي استثنى الصين من هذا الإجراء، وزاد الرسوم عليها.ومنذ مطلع أبريل، حافظت الولايات المتحدة على الرسوم الجمركية الاضافية عند مستوى أدنى هو 10%، والرسوم الجمركية الإضافية بنسبة 25% على الصلب والألمنيوم والسيارات، خصوصا ضد الاتحاد الأوروبي.أما بكين فقد فرضت عليها واشنطن رسوما إضافية ضخمة بلغت 145%، وخلال استقباله اليوم الجمعة رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، دعا الرئيس الصيني شي جينبينغ الاتحاد الأوروبي إلى "المقاومة معا" لمواجهة الحرب التجارية التي يشنها دونالد ترامب.وقال شي جينبينغ في بكين "على الصين والاتحاد الأوروبي تحمل مسؤولياتهما الدولية وحماية العولمة الاقتصادية وبيئة التجارة العالمية بشكل مشترك، ومقاومة أي إكراه أحادي الجانب".