شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم السبت 12 أبريل 2025 فى السعودية.. عيار 21 بـ 340 ريال والان مع تفاصيل الخبر

سجلت أسعار الذهب في السعودية اليوم ارتفاعا ملحوظا فى الأسعار حيث وصل عيار 24 سعر 388.75 ريال مقارنة بسعر أمس 374.75 ريال وفقا لآخر التحديثات وذلك بالتزامن مع إعلان ترامب عن الرسوم الجمركية الجديدة ، ويحرص المواطنون والمستثمرون على متابعة تطورات الأسعار، خاصة مع تأثير التغيرات العالمية على السوق المحلية.

سعر الذهب اليوم في السعودية

عيار 24 سجل 388.75 ريال

عيار 22 سجل 356.25 ريال

عيار 21 سجل 340.00 ريال

عيار 18 سجل 291.50 ريال

عيار 14 سجل 226.75 ريال

عيار 12 سجل 194.25 ريال

الاونصة12089.00 ريال

الجنيه الذهب2720.75 ريال

الأونصة بالدولار3233.20 دولار

وكان ترامب قد اعلن عن فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على جميع الواردات الأمريكية، وفرض رسوم جمركية على دول مختارة تعادل حوالي نصف الرسوم التي تفرضها على السلع الأمريكية.

وشهدت أسعار الذهب العالمية تحركات حادة بين الارتفاع والانخفاض، متأثرة بالتغيرات الاقتصادية العالمية والتوترات الجيوسياسية. ومع استمرار التقلبات في الأسواق المالية، يظل الذهب ملاذًا آمنًا للمستثمرين، وسط توقعات بمزيد من التغييرات في العام المقبل، وفقًا للظروف الاقتصادية والسياسات النقدية العالمية."