شكرا لقرائتكم خبر عن "المحاسبات" يوصى شركة الإسكندرية للأدوية باستغلال أقسام إنتاج البنسلين والان مع تفاصيل الخبر

أوصى الجهاز المركزي للمحاسبات، شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، بضرورة إعادة النظر في استغلال أصول الشركة، وتشمل جزء من أرض مصنع الشركة بالأميرية والبالغ مساحتها فدان و19 قيراط و7 أسهم محل نزاع مع الشركة السعودية وهيئة الأوقاف، ووقف أقسام (البنسلين، الكبسول، البيوتكنولوجي) منذ أكثر من 10 سنوات تمثل طاقات عاطلة بلغت تكلفتها التاريخية (آلات وأثاث) بنحو 15 مليون جنيه، وفرع بحري بشارع بورسعيد بمساحة ألفي متر مربع، ولم يتم التصرف فيه، ونحو 174 ألف جنيه قيمة 6 آلاف متر مربع أرض فضاء بفرع العامرية غير مستغلة منذ عدة سنوات، ومساحة أرض فضاء بنحو 2500 متر مربع بالأميرية تصلح لإقامة مخازن عليها، و3 مخازن بالطابق العلوي بفرع القاهرة والعامرية بمساحة 500 متر مربع لكل منهما.

كما أوصى الجهاز، شركة الإسكندرية للأدوية بضرورة متابعة اتخاذ الإجراءات الجادة نحو الانتهاء من المشروعات تحت التنفيذ بلغت 597.5 مليون جنيه، تتمثل نحو 47.3 مليون جنيه قيمة ماكينة خط البلستر، الواردة منذ أربع سنوات وتأخر الشركة في تجهيز المكان المخصص لذلك، ونحو 7.1 مليون جنيه قيمة ماكينة كبس أقراص، ونحو 18 مليون جنيه قيمة مشروع التحول الرقمي، وكذلك نحو 3.5 مليون جنيه قيمة مشروع الميكنة القديم الخاص، ومبلغ 35.9 مليون جنيه قيمة شبكة الحريق الخارجية، ومبلغ 54.6 مليون جنيه قيمة تطوير مخازن الأفراص والفوارات بالمخازن المركزية.

أشار الجهاز المركزي للمحاسبات، إلى ضرورة إعادة النظر في تخفيض تكلفة المستحضرات التي تحقق خسارة أو تحريك أسعارها، وذلك بعدما رصد الجهاز أن قيمة الخسارة (الإضمحلال) في مخزون الإنتاج التام بلغت نحو 794 ألف جنيه نتيجة ارتفاع التكلفة عن سعر البيع.

لفت الجهاز، إلى ضرورة تصرف شركة الإسكندرية للأدوية، في الأصناف الراكدة، واتخاذ الإجراءت الجادة نحو الأصناف المحرزة، وتحديد المسئولية نحو الخامات والإنتاج التام وغير التام المنتهي صلاحيته دون اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه مع ضرورة تنشيط أعمال البيع بما يحقق صالح الشركة، وذلك بعدما رصد الجهاز تضمن المخزون السلعي أصناف راكدة وأخرى قاربت صلاحيتها على الانتهاء بنحو 15 مليون جنيه و3.8 مليون جنيه على الترتيب، وأصناف منتهية الصلاحية بمخزون الإنتاج التام بقيمة 3.5 مليون جنيه، وأخرى تنتهي صلاحيتها خلال الثلاث أشهر اللاحقة لتاريخ المركز المالي بنحو 4.7 مليون جنيه، ومخزون تنتهي صلاحيتها خلال 6 أشهر تكلفتها 3.7 مليون جنيه.

في نفس السياق طالب الجهاز المركزي للمحاسبات، من شركة الإسكندرية للأدوية، بالتصرف في كمية تصل إلى 19.1 ألف عبوة من صنف باركينول 5% بمخزن التصدير بقيمة 768 ألف جنيه بعد رفض وزارة الصحة تصدير تلك الكمية لدول اليمن، وذلك بما يعود بالنفع على الشركة.