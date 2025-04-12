شكرا لقرائتكم خبر عن 10 شركات سمسرة تستحوذ على 75.3% من تعاملات البورصة خلال الأسبوع الماضى والان مع تفاصيل الخبر

تصدرت شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية، من حيث قيمة التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة وبورصة النيل خلال جلسات الأسبوع الماضي، بقيمة تداول بلغت 3.8 مليار جنيه، بحصة سوقية بلغت 11%، وجاءت شركة ثاندر لتداول الأوراق المالية، في المركز الثاني بإجمالي قيمة تداول بلغت 3.4 مليار جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 10.1%.

وحلت شركة إي أف جي هيرميس الدولية للسمسرة في الأوراق المالية، في المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 3.299 مليار جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 9.6%، وفي المركز الرابع تأتي شركة مباشر لتداول الأوراق المالية والسندات، بقيمة تداول بلغت 3.275 مليار جنيه بحصة سوقية بنسبة 9.6%، وفي المركز الخامس شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 2.4 مليار جنيه، بحصة سوقية بنسبة 6.9%.

وجاء في المركز السادس شركة أسطول لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 2.1 مليار جنيه، بحصة سوقية بنسبة 6.3%، وتايكون للوساطة في الأوراق المالية، في المركز السابع، بقيمة تداول 1.958 مليار جنيه بنسبة 5.7%، وحل في المركز الثامن شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية بقيمة 1.892 مليار جنيه بنسبة 5.5%.

وحلت في المركزين التاسع والعاشر، شركتا بلتون لتداول الأوراق المالية، وكايرو كابيتال سيكيورتيز لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول 1.828 مليار جنيه، و1.823 مليار جنيه، بنسبة 5.3%، 5.3%، على التوالي، جاء ذلك وفقًا للتقرير الأسبوعى للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.



وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد تراجع بنسبة 2.8% ليغلق عند مستوى 30810.70 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 3.42% ليغلق عند مستوى 8777.71 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" انخفاضًا بنسبة 3.38% ليغلق عند مستوى 12091.36 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" انخفاضًا بنسبة 3.11% ليغلق عند مستوى 38303.49 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 3.82% ليغلق عند مستوى 10969.85 نقطة.