شكرا لقرائتكم خبر عن شركة مطاحن الإسكندرية تستهدف استثمار 4.5 مليون جنيه خلال عام 26/25 والان مع تفاصيل الخبر

تستهدف شركة مطاحن ومخابز الإسكندرية، استثمار مبلغ 4.5 مليون جنيه خلال العام المالي 2025/2026، ويمثل مبلغ 3.6 مليون جنيه لاستكمال أعمال احتياجات وحدات الشركة بقيمة قدرها 3.6 مليون جنيه، ومشروع تطوير النظم والمعلومات والحاسب الآلي بقيمة قدرها 500 ألف جنيه، ومشاريع حماية البيئة بقيمة قدرها 400 ألف جنيه.

ووفق الموازنة التقديرية لشركة مطاحن ومخابز الإسكندرية، تعتزم الشركة، تنفيذ مشاريع حماية البيئة من تلوث الهواء وانبعاثات الأتربة عن طريق شراء فلاتر ومواتير شفط للمطاحن ووسائل السلامة والصحة المهنية من كمامات وسماعات وعمل قياسات بيئية مثل الضوضاء وأترب كلية مستنشقة عن طريق مراكز البحوث، ومشاريع خاصة بالبيئة التحتية للشركة ومنع تلوثها بالقيام بأعمال التطهير والكسح لخطوط الصرف الصحي وغرفة التفتيش للمطاحن ومصانع المكرونة، ومشاريع خاصة ببيئة العمل عن طريق القيام بأعمال النظافة وشراء كمامات وبلاطي وقفازات.

وتستهدف شركة مطاحن ومخابز الإسكندرية، طحن كمية حوالي 377.8 ألف طن قمح لإنتاج دقيق 87.5%، ومستهدف لنشاط العبوة دقيق 72% كمية 3 آلاف طن، وتخزين 36 ألف طن لنشاط الثلاجة خلال عام 2025/2026، وبلغت الفائض المستهدف 35 مليون جنيه.

أما بالنسبة للأداء المالي، تستهدف شركة مطاحن ومخابز الإسكندرية، تحقيق إيرادات نشاط بقيمة 391.9 مليون جنيه جنيه خلال الفترة من 1 يوليو وحتى 30 يونيو عام 2025 مقابل 305.5 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من سنة المقارنة، مقسمة ما بين صافي مبيعات إنتاج تام بقيمة 51.6 مليون جنيه مقابل 57.5 مليون جنيه، وخدمات مباعة بقيمة 86.5 مليون جنيه مقابل 73.4 مليون جنيه، وإيرادت تشغيل للغير 253.8 مليون جنيه مقارنة مع 174.7 مليون جنيه.

كما تستهدف شركة مطاحن ومخابز الإسكندرية، 35 مليون جنيه خلال الفترة من 1 يوليو وحتى 30 يونيو عام 2025 مقابل 30 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من سنة المقارنة.