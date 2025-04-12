شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار واليورو اليوم الجمعة والان نبدء بالتفاصيل

الاقتصاد البريطاني

أرقام الاقتصاد البريطاني

الدمام - شريف احمد - سجل الجنيه الإسترليني اليوم ارتفاعًا مقابل الدولار الأمريكي، وانخفاضًا مقابل العملة الأوروبية الموحدة "اليورو".وتداول الباوند مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند 1.3049 دولار أمريكي، بارتفاع 0.65%، فيما نزل مقابل العملة الأوروبية إلى 1.1538 يورو بنسبة 0.39%.وذكر مكتب الإحصاء البريطاني، أن الاقتصاد البريطاني سجل معدل نمو يفوق التوقعات في فبراير الماضي.ويأتي هذا مع تعافي قطاعي الخدمات والتصنيع بعد تباطؤ نشاط القطاعين مؤخرا.وأوضح أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة 0.5 بالمئة في فبراير الماضي، وكانت مفاجأة لخبراء الاقتصاد الذين كانوا لا يتوقعون تسجيل أي نمو في ذلك الشهر.وبين أن هذه النسبة تمثل تحسنا ملحوظا في ضوء عدم تسجيل أي نمو في يناير.