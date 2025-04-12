الاقتصاد

صعود الأسهم الأمريكية الأوسع نطاقا.. ارتفاع مؤشرات بورصة وول ستريت

0 نشر
أ ب - نيويورك 0 تبليغ

  • صعود الأسهم الأمريكية الأوسع نطاقا.. ارتفاع مؤشرات بورصة وول ستريت 1/3
  • صعود الأسهم الأمريكية الأوسع نطاقا.. ارتفاع مؤشرات بورصة وول ستريت 2/3
  • صعود الأسهم الأمريكية الأوسع نطاقا.. ارتفاع مؤشرات بورصة وول ستريت 3/3

شكرا لقرائتكم خبر عن صعود الأسهم الأمريكية الأوسع نطاقا.. ارتفاع مؤشرات بورصة وول ستريت والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت الأسهم الأمريكية في بورصة وول ستريت ارتفاعا كبيرا مع قرب نهاية تعاملات الأسبوع الحالي اليوم الجمعة بعد يوم مضطرب جديد، في حين تراجعت قيمة الدولار وتذبذبت باقي الأسواق المالية ما يشير إلى استمرار المخاوف من الحرب التجارية المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين.
وارتفع مؤشر ستاندرد أند بورز 500 الأوسع نطاقا للأسهم الأمريكية بعد ظهر اليوم بنسبة 5ر1% بعد تأرجح بين المكاسب والخسائر منذ الصباح.
نتائج مؤشرات الأسهم الأمريكية - أرشيفية

الأسهم الأمريكية

وبعد أن تراجع في الصباح بمقدار 340 نقطة ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي القياسي بواقع 810 نقاط قبل أن يفقد جزءا من مكاسبه ليرتفع بواقع 567 نقطة أي بنسبة 4ر1% قبل أقل من ساعة على نهاية التعاملات.
وارتفع مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 7ر1%.
سوق الأسهم الأمريكية - وكالات

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا