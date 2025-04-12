شكرا لقرائتكم خبر عن صعود الأسهم الأمريكية الأوسع نطاقا.. ارتفاع مؤشرات بورصة وول ستريت والان نبدء بالتفاصيل

الأسهم الأمريكية

الدمام - شريف احمد - سجلت الأسهم الأمريكية في بورصة وول ستريت ارتفاعا كبيرا مع قرب نهاية تعاملات الأسبوع الحالي اليوم الجمعة بعد يوم مضطرب جديد، في حين تراجعت قيمة الدولار وتذبذبت باقي الأسواق المالية ما يشير إلى استمرار المخاوف من الحرب التجارية المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين.وارتفع مؤشر ستاندرد أند بورز 500 الأوسع نطاقا للأسهم الأمريكية بعد ظهر اليوم بنسبة 5ر1% بعد تأرجح بين المكاسب والخسائر منذ الصباح.وبعد أن تراجع في الصباح بمقدار 340 نقطة ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي القياسي بواقع 810 نقاط قبل أن يفقد جزءا من مكاسبه ليرتفع بواقع 567 نقطة أي بنسبة 4ر1% قبل أقل من ساعة على نهاية التعاملات.وارتفع مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 7ر1%.