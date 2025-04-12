شكرا لقرائتكم خبر عن شركة شينى: سداد أكثر من 10 ملايين جنيه من مديونية الشركة المستأجرة لمصنع السيراميك والان مع تفاصيل الخبر

قالت الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني (شيني)، إنه جاري التفاوض مع شركة المسلة المستأجرة لمصنع السيراميك لسداد المستحقات المتأخرة للغاز والكهرباء، مضيفة أنه تم استلام شيكات استحقاق شهر فبراير 2025 بقيمة 7 ملايين جنيه، تحت حساب سداد الغاز، بالإضافة إلى مبلغ 3.971 مليون جنيه لسداد الكهرباء حتى 30 نوفمبر عام 2024، ومبلغ 303 آلاف جنيه لسداد المياه والصرف الصحي حتى 31 ديسمبر عام 2024، وتمت المطالبة بباقي المستحق من المديونية، واتخاذ الإجراءات اللازمة برفع عداد الغاز الرئيسي.

يأتي هذا بعدما رصد تقرير الفحص المحدود للمراجع الخارجي للقوائم المالية للشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني في 31 ديسمبر عام 2024، عدم سداد مستأجر مصنع السيراميك (شركة المسلة) استهلاك الغاز والكرباء لمصنع السيراميك، وذلك حتى 31 ديسمبر عام 2024، والبالغ قيمته 51 مليون جنيه، و6.6 مليون جنيه، على التوالي، ومن غير المحدد في الوقت الحالي المبلغ الممكن تحصيله من مديونيته.

قالت شركة شيني، إنها تعمل جاهدة على تصريف مخزون الأصناف الراكدة وبطيئة الحركة، بطريقة اقتصادية، تنفيذًا لتوصيات الجمعية العامة، وسيتم تدعيم المخصص في ضوء دراسة تصريف المخزون خلال الفترة اللاحقة.

يأتي هذا بعدما رصد تقرير الفحص المحدود للمراجع الخارجي للقوائم المالية للشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني في 31 ديسمبر عام 2024، تضمن رصيد المخزون نحو 15.1 مليون جنيه تمثل القيمة الدفترية لأصناف راكدة وبطيئة الحركة منذ سنوات سابقة، ومكون عن إجماليها مخصص مليون جنيه، مما يتطلب دراسة القيمة الاستردادية لهذه الأصناف واستكمال مخصص المخزون.

أما بالنسبة لمخزون الإنتاج التام لمصنع البورسلين بكمية قدرها 657.1 ألف طن مقيمة بسعر البيع بنحو 9.856 مليون جنيه، قالت الشركة، إن مخزون الإنتاج التام لمصنع البورسلين يتم التصرف بالبيع لهذا المخزون بطريقة اقتصادية، وهي بطيئة لتقادم الموديلات، ولعدم الطلب عليها.

وبررت شركة شيني، سبب تضمن الأصول الثابتة، أصولًا عاطلة وغير مستغلة بلغت تكلفتها 14.1 مليون جنيه، إلى أن معظم هذه الأصول تحتاج إلى قطع غيار مستوردة لتلافي الأعطال، وسيتم عمل العمرات اللازمة للعمل بالكفاءة المطلوبة حين توافر السيولة اللازمة.

كما فسرت شركة شيني، تحقيق صافي خسائر بلغت 44.9 مليون جنيه في 31 ديسمبر عام 2024 نتيجة تحمل الشركة الفوائد المدينة لصالح الشركة القابضة للصناعات المعدنية بقيمة 37.3 مليون جنيه، وذلك تنفيذًا لقرارات الجمعية العامة للشركة في 22 أغسطس عام 2018.

وردًا على ارتفاع رأس المال العامل لشركة شيني ليصل إلى قيمة سالبة بمبلغ 263.2 مليون جنيه في 31 ديسمبر عام 2024، وخسائر مرحلة بقيمة 284.5 مليون جنيه، بما يجاوز كامل قيمة حقوق الملكية، قالت الشركة، إنه سيتم الدعوة لجمعية عامة غير عادية في نهاية كل عام مالي للنظر في استمرارية الشركة.