شكرا لقرائتكم خبر عن الأسواق البريطانية.. مؤشر بورصة لندن يغلق مرتفعًا 0.64% والان نبدء بالتفاصيل

مؤشر بورصة لندن

مؤشرات الأسهم الأوروبية

الدمام - شريف احمد - أغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس (فوتس 100) اليوم على ارتفاع بنسبة 0.64%.وحقق "فوتس" مكاسب تعادل 50.93 نقطة، ليصل عند مستوى 7964.18 نقطة.ومؤشر بورصة لندن يضم أكبر مئة شركة في سوق لندن للأوراق المالية.كانت أغلقت مؤشرات الأسهم الأوروبية مساء الخميس، على ارتفاع في ختام تعاملاتها.وأنهى المؤشر ستوكس 600 الأوروبي التداول مرتفعًا بمقدار 19 نقطة، أو بنسبة 4.3 %، ليصل إلى 489 نقطة.وصعد المؤشر داكس الألماني بمقدار 963 نقطة، أو بنسبة 4.9 %، مسجلًا نحو 20634 نقطة.كما ارتفع المؤشر فوتسي 100 البريطاني بمقدار 248 نقطة، أو بنسبة 3.23 %، لينهي التداول عند 7927 نقطة.أما المؤشر كاك 40 الفرنسي صعد بمقدار 263 نقطة، أو بنسبة 3.83 %، ليصل إلى 7126 نقطة عند الإغلاق.