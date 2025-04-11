شكرا لقرائتكم خبر عن أكبر مكاسب أسبوعية.. ارتفاع أسعار الذهب إلى مستوى قياسي جديد والان نبدء بالتفاصيل

أسعار الذهب

الرسوم الجمركية

الدمام - شريف احمد - بعد الارتفاعات الحادة خلال الجلسات القليلة الماضية وصلت أسعار الذهب اليوم الجمعة إلى مستوى قياسي جديد.وارتفع سعر المعدن الأصفر اليوم بواقع 67 دولارا أي بنسبة 1ر2% إلى 20ر3222 دولارا للأوقية تسليم الشهر الحالي، ليواصل الارتفاع للجلسة الرابعة على التوالي.وعوضت أسعار الذهب خسائرها في الأسبوع الماضي. ومع ارتفاع الأسعار وصلت مكاسب المعدن النفيس التراكمية خلال الأسبوع الحالي إلى 20ر210 دولارا أي بنسبة 7% أسبوعيا، وهي أكبر مكاسب أسبوعية منذ مارس 2020 .جاءت ارتفاعات أسعار الذهب في ظل استمرار تراجع قيمة الدولار، حيث انخفض مؤشر قيمة العملة الأمريكية اليوم بنسبة 6ر0% إلى 33ر100 نقطة، بعد تراجعه أمس بنسبة 2%.واستفاد الذهب أيضا من تجدد جاذبيته كملاذ آمن في ظل استمرار التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.وأعلنت الصين صباح اليوم زيادة الرسوم الجمركية على السلع الأمريكية إلى 125% بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زيادة الرسوم على السلع الصينية إلى 125، قبل أن يوضح البيت الأبيض أن الرسوم الفعلية على السلع الصينية تبلغ 145% بعد إضافة الرسوم السابقة المفروضة بنسبة 20% بدعوى دور الصين في تهريب مخدر الفينتانيل إلى الولايات المتحدة.