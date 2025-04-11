شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الجمعة 11-4-2025.. عيار 24 بدون مصنعية بـ5371 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

يترقب المتعاملون في مصر، تطورات أسعار الذهب وسط توجهات المستثمرين نحو الملاذات الآمنة، وننشر آخر تطورات سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر.

أسعار الذهب اليوم



عيار 24 يسجل 5371 جنيها



عيار 21 يسجل 4685 جنيها

عيار 18 يسجل 4028 جنيها

الجنيه الذهب 37600 جنيها

وتجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري للذهب عالميًا.