شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الجمعة 11-4-2025.. عيار 24 بدون مصنعية بـ5371 جنيه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرىالجمعة، 11 أبريل 2025 10:00 م
يترقب المتعاملون في مصر، تطورات أسعار الذهب وسط توجهات المستثمرين نحو الملاذات الآمنة، وننشر آخر تطورات سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر.أسعار الذهب اليوم
عيار 24 يسجل 5371 جنيها
عيار 21 يسجل 4685 جنيها
عيار 18 يسجل 4028 جنيها
الجنيه الذهب 37600 جنيها
وتجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري للذهب عالميًا.
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