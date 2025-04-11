شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار يسجل 51.75 جنيه للبيع فى تعاملات اليوم الجمعة 11-4-2025 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء أمينالجمعة، 11 أبريل 2025 10:00 م
استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري فى البنوك العاملة في السوق المصري، فى التعاملات المسائية اليوم الجمعة 11-4-2025 ، ويحرص الخليج 365 على نشر سعر الدولار فى البنوك المصرية على مدار اليوم أمام الجنيه المصري لتزويد قرائه بأهم تطورات سعر صرف الدولار،
وسجل سعر الدولار فى البنك المركزي 51.61 جنيه للشراء ،و 51.75 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار بالبنك الأهلى المصرى 51.34 جنيه للشراء و 51.44 جنيه للبيع.
ويقدم موقع الخليج 365 خدمة متابعة لأحدث أسعار الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى، فى البنوك العاملة فى السوق المصري.
وسجل سعر الدولار بالبنوك المصرية كالاتى: سعر الدولار البنك الأهلى المصرى
51.34 جنيه للشراء.
51.44 جنيه للبيع.
51.62 جنيه للشراء.
51.72 جنيه للبيع
51.46 جنيه للشراء
51.56 جنيه للبيع
51.64 جنيه للشراء.
51.74 جنيه للبيع.
51.62 جنيه للشراء.
سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الاسلامى
51.72 جنيه للبيع.
51.48 جنيه للشراء.
51.58 جنيه للبيع.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز