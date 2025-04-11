شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الدلتا للسكر: منح حوافز لتشجيع زيادة كميات البنجر الموردة والان مع تفاصيل الخبر

قالت شركة الدلتا للسكر، إنها منحت حافز الطن، وذلك لتشجيع المورد على زيادة كمية البنجر المورد، نظرًا لانخفاض كميات البنجر الموردة (التقليدي) للشركة، كما يتم منح حافز نظافة لكل طن بنجر أقل من 8% شوائب، كما تحملت الشركة قيمة تقاوي العروة المبكرة لتشجيع الزراعات الآلية بالتبكير في التوريد لانخفاض كميات الطن التقليدي الموردة.

جاء ذلك ردًا على تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، لفحص القوائم المالية لشركة الدلتا للسكر عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2024، وتضمن ملاحظة بصرف شركة الدلتا للسكر مبالغ بالزيادة لبعض موردي الزراعات الآلية، منها منح مزايا إضافية لشركة الصفوة بنحو 32 مليون جنيه، وتحمل الشركة نحو 8.2 مليون جنيه قيمة تقاوي العروة المبكرة.

أضافت شركة الدلتا للسكر، ردًا على سداد مبلغ 416.5 مليون جنيه قيمة دفعات مقدمة وتأجير أراضي موسم 2024/2025 دون ضمانات فعلية، أنه تم التعاقد على مساحات من الزراعات الآلية، للحصول على كميات إضافية من البنجر، كما توجد عقود ملزمة بين الطرفين والشيكات بصحة توقيع كضمان للدفعات المقدمة لحين خصمها من التوريدات لارتفاع تكلفة الزراعة الآلية، وصعوبة إمكانية تقديم خطابات ضمان، وذلك أسوة بالشركات الشقيقة، ويتم التعامل مع موردين ذو خبرة جيدة في مجال زراعة البنجر الآلى.

أما عن تحمل شركة الدلتا للسكر نحو 14.5 مليون جنيه قيمة التقاوي للعروة المبكرة لموردي الزراعات الآلية، ردت الشركة، يتم ذلك لتشجيع الزراعات الآلية بالبتكير في التوريد لانخفاض كميات الطن التقليدي الموردة.

وبالنسبة لارتفاع تكلفة إنتاج السكر الأبيض عام 2024 مقارنة بتكلفة عام 2023، أوضحت شركة الدلتا للسكر، أن ارتفاع أسعار توريدات البنجر موسم 2024، وكذلك ارتفاع كافة تكاليف الإنتاج الأثر على زيادة تكلفة طن السكر عام 2024، ولذا تم زيادة مساحات الزراعات التقليدية خلال موسم 2025.

وردًا على انخفاض مجمل الربح إلى المبيعات خلال عام 2024، وكذلك ارتفاع متوسط تكلفة السكر الخام مقابل طن سكر البنجر، قالت شركة الدلتا للسكر، إن انخفاض المبيعات نتيجة عدم سحب الشركة القابضة لكميات السكر المباعة لها، وانخفاض توريدات البنجر هذا العام، مضيفة أن الشركة تقوم بشراء وتكرير السكر الخام إسهامًا منها في سد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.