شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الجمعة 11-4-2025.. عيار 18بدون مصنعية بـ4028 جنيهًا والان مع تفاصيل الخبر

تتاثر أسعار الذهب في مصر، بتوجهات السوق العالمية، ومنها قرارات البنوك المركزية الكبرى وتحركات الدولار الأمريكي في تحديد قيمته محليًا، وننشر آخر تطورات سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر.

أسعار الذهب في مصر اليوم

عيار 24 يسجل 5371 جنيها.

عيار 21 يسجل 4685 جنيها.

عيار 18 يسجل 4028 جنيها.

الجنيه الذهب 37600 جنيها.

واكتسب الذهب قوة مدفوعًا بالمخاوف بشأن تأثير الرسوم الجمركية التى فرضها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وعمليات البيع الأخيرة في أسواق الأسهم.