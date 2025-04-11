شكرا لقرائتكم خبر عن "العقارات" أكثر القطاعات بالبورصة هبوطا خلال تعاملات الأسبوع بسبب "ترامب" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب هانى الحوتىالجمعة، 11 أبريل 2025 08:00 م
تراجعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، على رأسها العقارات بنسبة 5.9%، أعقبه قطاعا المقاولات والإنشاءات الهندسية، والموارد الأساسية بنسبة 4.7%، 4.3%، على التوالي، يليهما قطاعات الخدمات المالية غير المصرفية، والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، والتجارة والموزعون بنسبة 3.6%، 3.4%، 3.2%، على الترتيب.
وصعد قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 2.5%، وقفز قطاعا المنسوجات والسلع المعمرة، والسياحة والترفيه بنسبة 2.1%، وزاد قطاع البنوك بنسب 2%، ونمت قطاعات الخدمات التعليمية، والأغذية والمشروبات والتبغ، ومواد البناء بنسب 1.6%، 1.3%، 1.1%، على الترتيب، وأخيرًا قطاع مواد البناء بنسبة 0.8%، فيما ارتفع قطاع الرعاية الصحية والأدوية وحيدًا بنسبة 0.4%.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد تراجع بنسبة 2.8% ليغلق عند مستوى 30810.70 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 3.42% ليغلق عند مستوى 8777.71 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" انخفاضًا بنسبة 3.38% ليغلق عند مستوى 12091.36 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" انخفاضًا بنسبة 3.11% ليغلق عند مستوى 38303.49 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 3.82% ليغلق عند مستوى 10969.85 نقطة.
وخسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية نحو 64 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 2.176 تريليون جنيه، بنسبة انخفاض 2.9%، وهبط رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 1.297 تريليون جنيه إلى 1.257 تريليون جنيه، بنسبة انخفاض 3%، ونزل رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 408.7 مليار جنيه إلى 394.6 مليار جنيه بنسبة انخفاض 3.4%.
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