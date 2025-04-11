شكرا لقرائتكم خبر عن "العقارات" أكثر القطاعات بالبورصة هبوطا خلال تعاملات الأسبوع بسبب "ترامب" والان مع تفاصيل الخبر

تراجعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، على رأسها العقارات بنسبة 5.9%، أعقبه قطاعا المقاولات والإنشاءات الهندسية، والموارد الأساسية بنسبة 4.7%، 4.3%، على التوالي، يليهما قطاعات الخدمات المالية غير المصرفية، والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، والتجارة والموزعون بنسبة 3.6%، 3.4%، 3.2%، على الترتيب.

وصعد قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 2.5%، وقفز قطاعا المنسوجات والسلع المعمرة، والسياحة والترفيه بنسبة 2.1%، وزاد قطاع البنوك بنسب 2%، ونمت قطاعات الخدمات التعليمية، والأغذية والمشروبات والتبغ، ومواد البناء بنسب 1.6%، 1.3%، 1.1%، على الترتيب، وأخيرًا قطاع مواد البناء بنسبة 0.8%، فيما ارتفع قطاع الرعاية الصحية والأدوية وحيدًا بنسبة 0.4%.



وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد تراجع بنسبة 2.8% ليغلق عند مستوى 30810.70 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 3.42% ليغلق عند مستوى 8777.71 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" انخفاضًا بنسبة 3.38% ليغلق عند مستوى 12091.36 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" انخفاضًا بنسبة 3.11% ليغلق عند مستوى 38303.49 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 3.82% ليغلق عند مستوى 10969.85 نقطة.

وخسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية نحو 64 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 2.176 تريليون جنيه، بنسبة انخفاض 2.9%، وهبط رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 1.297 تريليون جنيه إلى 1.257 تريليون جنيه، بنسبة انخفاض 3%، ونزل رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 408.7 مليار جنيه إلى 394.6 مليار جنيه بنسبة انخفاض 3.4%.