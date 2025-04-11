شكرا لقرائتكم خبر عن حول عربيتك ووفر فلوسك.. بالأرقام التوفير المحقق من تحويل السيارة للغاز والان مع تفاصيل الخبر

نشرت شركة غازتك - إحدى شركات قطاع البترول- الوفر النقدى المحقق للمواطن من تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى كوقود بدلا من البنزين، وأوضحت أن سعر الغاز الطبيعى حاليًا 7 جنيهات للمتر المكعب، وبالتالى فإن الغاز الطبيعي غاز موفر واقتصادي.



وفيما يتعلق بمعدلات الوفر المحقق للمواطن من تحويل سيارته للغاز الطبيعى، فإنه يمكن له تحقيق وفر يصل لحوالى 1313 جنيها شهريًا عند متوسط استهلاك يومى 5 لترات بنزين "80" بينما يصل معدل التوفير لحوالى 1538 جنيها شهريًا فى حالة استخدام بنزين "92"، ويمكن له تحقيق وفر يصل لحوالى 2625 جنيها شهريًا عند متوسط استهلاك يومى 10 لترات بنزين "80" بينما يصل معدل التوفير لحوالى 3075 جنيها شهريًا فى حالة استخدام بنزين "92".

كما يمكن للمواطن تحقيق وفر من تحويل سيارته للغاز الطبيعى، يصل لحوالى 3938 جنيها شهريًا عند متوسط استهلاك يومى 15 لتر بنزين "80" بينما يصل معدل التوفير لحوالى 4613 جنيهًا شهريًا فى حالة استخدام بنزين "92".

جدول الوفر في استخدام الغاز بالسيارات