شكرا لقرائتكم خبر عن 63.02 دولار للبرميل.. تعرف على أسعار النفط بالأسواق العالمية والان مع تفاصيل الخبر

انخفضت أسعار النفط اليوم، ومن المتوقع أن تواصل انخفاضها للأسبوع الثاني على التوالي، وسط مخاوف من ضعف الطلب جراء الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وخسرت العقود الآجلة لخام برنت 31 سنتا 0.5 %مسجلة 63.02 دولار لبرميل النفط ، بينما نزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 36 سنتا، أو ما يساوي 0.6 %، لتسجل 59.71 دولار واستقر كلا الخامين على انخفاض يزيد عن دولارين أمس وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

ومن المتوقع أن يسجل برنت تراجعا بنسبة 4 % هذا الأسبوع، بعد انخفاضه بنسبة 11 % في الأسبوع السابق، في حين يتوقع أن ينزل الخام الأمريكي 3.8 %، بعد انخفاضه بنسبة 11 % أيضا في الأسبوع السابق.



