شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجعت اليوم الجمعة، مؤشرات الأسهم اليابانية في نهاية جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية.وهبط مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهمًا 55ر1460 نقطة، أو 22ر4%، ليصل إلى 45ر33148 نقطة في نهاية الجلسة الصباحية.وخسر مؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 89ر107 نقاط، أو 25ر4 %، ليصل إلى 51ر2431 نقطة.