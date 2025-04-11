الاقتصاد

تراجع مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية اليوم

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واس - طوكيو 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - تراجعت اليوم الجمعة، مؤشرات الأسهم اليابانية في نهاية جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية.
وهبط مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهمًا 55ر1460 نقطة، أو 22ر4%، ليصل إلى 45ر33148 نقطة في نهاية الجلسة الصباحية.
وخسر مؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 89ر107 نقاط، أو 25ر4 %، ليصل إلى 51ر2431 نقطة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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