الاقتصاد

تراجع أسعار النفط بعد فرض رسوم جمركية على المنتجات الصينية

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واس - واشنطن 0 تبليغ

  • تراجع أسعار النفط بعد فرض رسوم جمركية على المنتجات الصينية 1/2
  • تراجع أسعار النفط بعد فرض رسوم جمركية على المنتجات الصينية 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسعار النفط بعد فرض رسوم جمركية على المنتجات الصينية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجعت أسعار النفط بشكل حاد اليوم الجمعة، بعد إعلان الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 145% على المنتجات الصينية.
وانخفض سعر خام برنت تسليم يونيو بنسبة 3.28% إلى 63.33 دولارًا للبرميل، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط تسليم مايو بنسبة 3.66% إلى 60.07 دولارًا.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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