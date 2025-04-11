شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسعار النفط بعد فرض رسوم جمركية على المنتجات الصينية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجعت أسعار النفط بشكل حاد اليوم الجمعة، بعد إعلان الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 145% على المنتجات الصينية.وانخفض سعر خام برنت تسليم يونيو بنسبة 3.28% إلى 63.33 دولارًا للبرميل، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط تسليم مايو بنسبة 3.66% إلى 60.07 دولارًا.