شكرا لقرائتكم خبر عن صاعدًا في المعاملات الفورية.. الذهب يسجل مستوى قياسيًا جديدًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت اليوم الجمعة، أسعار الذهب إلى أعلى مستوى على الإطلاق. وصعد الذهب في المعاملات الفورية 1% ليصل إلى 3205.53 دولارات للأوقية، وبلغ السعر ذروته التاريخية عند 3217.43 دولارًا في وقت سابق من الجلسة، وحقق مكاسب تجاوزت 5% على مدار الأسبوع.وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 1.5% لتصل إلى 3226.50 دولارًا. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% إلى 31.28 دولارًا للأوقية، وارتفع البلاتين بنسبة 0.1% ليصل إلى 938.35 دولارًا، وزاد البلاديوم 0.8% مسجلًا 915.75 دولارًا.