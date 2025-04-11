شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الجمعة 11 أبريل 2025 فى الكويت عيار 21 بـ 27.650 دينار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرىالجمعة، 11 أبريل 2025 12:00 م
شهدت أسعار الذهب اليوم فى الكويت ارتفاعا ملحوظا فى الأسعار، حيث سجل عيار 24 سعر 31.600 دينار، مقارنة بسعر أمس، والذى وصل لـ 30.675 دينار.
ويترقب المستثمرون في الكويت توجهات أسعار الذهب اليوم، في ظل تأثير التغيرات الاقتصادية العالمية على حركة الأسواق المحلية، ومتأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب فى الأسواق العالمية، بالتزامن مع إعلان الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة.
سعر الذهب اليوم فى الكويت
عيار 24 سجل 31.600 دينار
عيار 22 سجل 28.975 دينار
عيار 21 سجل 27.650 دينار
عيار 18 سجل 23.700 دينار
عيار 14 سجل 18.425 دينار
عيار 12 سجل 15.800 دينار
الاونصة982.900 دينار
الجنيه الذهب221.200 دينار
واخترقت أسعار الذهب العالمية مستوى 3200 دولار للأونصة اليوم الجمعة، للمرة الأولى على الإطلاق، مدفوعة بتراجع الدولار وتصاعد التوترات التجارية، وهو ما دفع المستثمرين نحو الأصول الآمنة.
و في ظل حالة عدم اليقين الناتجة عن التعريفات الجمركية التي اعلنها الرئيس دونالد ترامب، والتي قد تؤدي إلى اندلاع حرب تجارية عالمية، اكتسب الذهب القوة جزئيًا مما عزز جاذبيته كملاذ آمن.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز