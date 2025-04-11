شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الجمعة 11 أبريل 2025 فى الكويت عيار 21 بـ 27.650 دينار والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أسعار الذهب اليوم فى الكويت ارتفاعا ملحوظا فى الأسعار، حيث سجل عيار 24 سعر 31.600 دينار، مقارنة بسعر أمس، والذى وصل لـ 30.675 دينار.

ويترقب المستثمرون في الكويت توجهات أسعار الذهب اليوم، في ظل تأثير التغيرات الاقتصادية العالمية على حركة الأسواق المحلية، ومتأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب فى الأسواق العالمية، بالتزامن مع إعلان الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة.

سعر الذهب اليوم فى الكويت

عيار 24 سجل 31.600 دينار

عيار 22 سجل 28.975 دينار

عيار 21 سجل 27.650 دينار

عيار 18 سجل 23.700 دينار

عيار 14 سجل 18.425 دينار

عيار 12 سجل 15.800 دينار

الاونصة982.900 دينار

الجنيه الذهب221.200 دينار

واخترقت أسعار الذهب العالمية مستوى 3200 دولار للأونصة اليوم الجمعة، للمرة الأولى على الإطلاق، مدفوعة بتراجع الدولار وتصاعد التوترات التجارية، وهو ما دفع المستثمرين نحو الأصول الآمنة.

و في ظل حالة عدم اليقين الناتجة عن التعريفات الجمركية التي اعلنها الرئيس دونالد ترامب، والتي قد تؤدي إلى اندلاع حرب تجارية عالمية، اكتسب الذهب القوة جزئيًا مما عزز جاذبيته كملاذ آمن.