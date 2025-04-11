شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء: تطوير "بيجسكو" لاستغلال الأصول وحسن ادارتها وتعظيم عوائدها والان مع تفاصيل الخبر

تفقد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة فى زيارة ميدانية إلى الشركة الاستشارية لهندسة محطات القوى الكهربائية "بجسكو" واجتمع الدكتور محمود عصمت بأعضاء مجلس الإدارة بحضور المهندس جابر دسوقى رئيس مجلس إدارة الشركة وعدد من رؤساء ومديرى القطاعات المختلفة، وذلك للوقوف على الواقع الفعلى وبحث متطلبات تطوير الشركة وعودتها إلى سابق عهدها كداعم رئيسى وشريك فى تنفيذ المشروعات الكهربائية فى اطار خطة الدولة للتنمية المستدامة.

استعرض الدكتور محمود عصمت خطة عمل الشركة خلال الفترة الماضية وأبرز الاعمال التى قامت بها والمعوقات التى تسببت فى تراجع تصنيف الشركة وغيابها عن المشروعات الكبرى، لاسيما القيام بأعمال التصميمات لمشروعات المحطات الكهربائية وتوطين التكنولوجيا الخاصة بها وخدمات العقود، وكذلك أعمال الإدارة والإشراف على تنفيذ المحطات وملحقاتها، وربط المحطات بالشبكة الكهربائية القومية، فضلا عن إدارة مشروعات القوى الكهربائية وتوفير الإدارة الفنية والخدمات ذات الصلة مباشرة لتطوير وإدارة وهندسة وبناء وتشغيل محطات توليد الطاقة فى مصر والعالم، بالإضافة إلى تقديم خدمات إدارة الهندسة والمشتريات والمشاريع والبناء المتعلقة بتصميم محطات توليد الكهرباء وتعمل فى مجال الاستشارات الهندسية للمشروعات الكهربائية ومشروعات الطاقة المتجددة من خلال اعداد الدراسات الفنية والاقتصادية اللازمة.

قال الدكتور محمود عصمت، إن الشركة تمتلك مقومات النجاح ومن بينها الخبرات المتراكمة لدى كوادرها البشرية موضحا اهمية تطوير الشركة والنهوض بها وتعظيم مواردها، مضيفا أن الشركة الاستشارية لهندسة محطات القوى الكهربائية (بجسكو) تعد من اهم الشركات العاملة فى مجالات المشروعات الكهربائية فى منطقة الشرق الأوسط وتمتلك خبرات واسعة فى تنفيذ العديد من المحطات الكهربائية والتى ساعدت على توفير التغذية الكهربائية للمشروعات التنموية فى العديد من المناطق، مشيرا إلى استراتيجية العمل والتى تتضمن خطة لحسن إدارة الأصول وتعظيم العوائد منها، لاسيما الخبرات المتراكمة فى مجالات عمل الشركة المرتبطة بالطاقة الكهربائية كركيزة اساسية لخطة إعادة البناء والتنمية التى يجرى تنفيذها فى شتى أنحاء الجمهورية، موضحا أن حجم الأعمال والمشروعات والقدرات التوليدية فى إطار استراتيجية الطاقة تستدعى الاستفادة واستثمار الطاقات المتاحة وحسن استغلال الأصول المملوكة.