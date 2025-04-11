شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز العاشر: تسريع وتيرة تنفيذ مشروعات الطرق لتلبية احتياجات السكان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، ومسئولو الجهاز، ممثلي الشركات المنفذة لمشروعات الطرق بالمدينة، لمتابعة الموقف التنفيذي وسير العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها للطرق، والتأكيد على التزام الشركات بالجداول الزمنية المحددة، مع تطبيق أعلى معايير الجودة في التنفيذ.

وأكد رئيس الجهاز خلال اللقاء، أهمية تسريع وتيرة العمل وتحقيق أعلى مستويات الجودة، بما يضمن تحسين كفاءة شبكة الطرق وتطوير البنية التحتية بالمدينة، تماشيًا مع خطة الجهاز لتوفير بيئة عمرانية حديثة ومتطورة تلبي احتياجات السكان والمستثمرين.

كما تم استعراض الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية، ومناقشة التحديات التي تواجه الشركات المنفذة وطرح الحلول المناسبة لضمان الانتهاء من المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة.

وشدد المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، على ضرورة تكثيف الأعمال، مع المتابعة المستمرة من الجهاز لضمان الالتزام بالمواصفات الفنية والمعايير القياسية.



وفي الإطار ذاته، تابع المهندس علاء عبداللاه مصطفى، أعمال الرصف والصيانة بالمنطقة الصناعية، وذلك في إطار تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة شبكة الطرق، مشددًا على ضرورة الالتزام بالمعايير الفنية المعتمدة وسرعة إنجاز الأعمال وفق الجداول الزمنية المحددة.



وتضمنت المتابعة أعمال الرصف والصيانة بمنطقة الـ 2 مليون م²، بالإضافة إلى تشغيل الطبقة الأولى للرصف بمنطقة 710 أفدنة، تمهيدًا لاستكمال الأعمال بما يضمن تحقيق أعلى جودة في التنفيذ، كما تابع رئيس الجهاز أعمال صيانة الفرمة بالمنطقة، استعدادًا لفرد طبقة السن، لضمان جاهزية الطرق وتحسين كفاءتها لخدمة المشروعات الصناعية والتنموية.



وفي السياق ذاته، تابع المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، تشغيل طبقة السن الثانية في منطقة جنوب A6 الصناعية، وذلك ضمن جهود رفع كفاءة الطرق بالمناطق الصناعية، بما يسهم في تحقيق إنسيابية مرورية وتحسين بيئة العمل للمستثمرين والعاملين بالمدينة.



وأكد رئيس الجهاز، أهمية تنفيذ أعمال الرصف والصيانة وفق أعلى المواصفات القياسية، مشيرًاً إلى أن خطة تطوير الطرق تأتي ضمن استراتيجية متكاملة لتحسين جودة الحياة بمدينة العاشر من رمضان، ودعم النشاط الصناعي والتجاري، بما يواكب جهود التنمية المستدامة التي تشهدها المدينة.