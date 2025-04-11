الاقتصاد

سعر الريال القطرى اليوم الجمعة 11-4-2025

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سعر الريال القطرى اليوم الجمعة 11-4-2025

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القاهرة - سامية سيد - كتبت - مروه الغول

الجمعة، 11 أبريل 2025 11:14 ص

استقر سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 11 أبريل 2025 ،ويتم تحديث هذه الأسعار بشكل لحظي طوال اليوم، مما يضمن للعملاء والمهتمين بأسواق الصرف الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة.

هذه الأسعار تتيح للعملاء اتخاذ قرارات مستنيرة حول سعر الريال القطري، سواء كانوا يستعدون للقيام بتعاملات مالية أو يرغبون في متابعة التقلبات في أسواق الصرف.


وسجل سعر الريال القطرى اليوم  فى بعض البنوك الأتى:

سعر الريال القطرى فى البنك المركزى

14.15جنيه للشراء.

14.2جنيه للبيع.


سعر الريال القطرى فى بنك مصر
13.21جنيه للشراء.

14.20جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك القاهرة
13.21جنيه للشراء.

14.18جنيه للبيع.


سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية
13.21جنيه للشراء.

14.19جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى

13.10جنيه للشراء.

14.18جنيه للبيع.


 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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