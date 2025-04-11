شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الجمعة 4 أبريل 2025 فى البحرين عيار 21 بـ32.875 دينار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب اليوم الجمعة في البحرين تراجعا تزامنا مع الرسوم الجمركية الامريكية الجديدة، حيث سجل عيار 24 سعر 37.575 مقارنة بـ 37.825 سعر أمس، وسط تقلبات الأسواق العالمية وحركة العرض والطلب وننشر تفاصيل الأسعار المحدثة لكل العيارات فى هذا التقرير.



أسعار الذهب في البحرين

عيار الذهب سعر الذهب

-عيار 24 سجل 37.575 دينار

-عيار 22 سجل 34.450 دينار

-عيار 21 سجل 32.875 دينار

-عيار 18 سجل 28.175 دينار

-عيار 14 سجل 21.925 دينار

-عيار 12 سجل 18.800 دينار

-الاونصة 1168.975 دينار

-الجنيه الذهب 263.075 دينار

-الأونصة بالدولار 3108.97 دولار



وكان ترامب قد اعلن الأربعاء الماضى عن فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على جميع الواردات الأمريكية، وفرض رسوم جمركية على دول مختارة تعادل حوالي نصف الرسوم التي تفرضها على السلع الأمريكية.

ويظل سعر الذهب في دول الخليج متأثرا بحركة الأسعار العالمية، حيث تلعب عوامل مثل سعر الدولار، والسياسات النقدية، والتوترات الجيوسياسية دورًا رئيسيًا في تحديد قيمته. لذا، ينصح المستثمرون والمستهلكون بمتابعة المستجدات الاقتصادية العالمية عن كثب لاتخاذ قرارات مالية أكثر وعيًا، خاصة في ظل التذبذبات المستمرة التي يشهدها المعدن النفيس.