الاقتصاد

سعر الذهب اليوم الخميس 10-4-2025 عيار 24 بدون مصنعية بـ 5200 جنيه

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سعر الذهب اليوم الخميس 10-4-2025 عيار 24 بدون مصنعية بـ 5200 جنيه

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القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرى

الخميس، 10 أبريل 2025 10:00 م

يترقب المتعاملون في مصر تطورات أسعار الذهب وسط توجهات المستثمرين نحو الملاذات الآمنة، وننشر اخر تطورات سعر الذهب اليوم الخميس فى مصر.

أسعار الذهب فى مصر اليوم

  • عيار 24 يسجل 5200 جنيها
  • عيار 21 يسجل 4550 جنيها
  • عيار 18 يسجل 3900 جنيها
  • الجنيه الذهب 36400 جنيها

واكتسب الذهب قوة مدفوعًا  بالمخاوف بشأن تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعمليات البيع الأخيرة في أسواق الأسهم.


وتجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة ، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري للذهب عالمياً.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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