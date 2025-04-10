شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الخميس 10-4-2025 عيار 24 بدون مصنعية بـ 5200 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

يترقب المتعاملون في مصر تطورات أسعار الذهب وسط توجهات المستثمرين نحو الملاذات الآمنة، وننشر اخر تطورات سعر الذهب اليوم الخميس فى مصر.

أسعار الذهب فى مصر اليوم

عيار 24 يسجل 5200 جنيها

عيار 21 يسجل 4550 جنيها

عيار 18 يسجل 3900 جنيها

الجنيه الذهب 36400 جنيها

واكتسب الذهب قوة مدفوعًا بالمخاوف بشأن تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعمليات البيع الأخيرة في أسواق الأسهم.



وتجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة ، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري للذهب عالمياً.