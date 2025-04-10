شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الخميس 10-4-2025 والان مع تفاصيل الخبر

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الخميس 10-4-2025، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وربح رأس المال السوقي 45 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.176 تريليون جنيه.

إيقاف تداول 11 سهمًا

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 11 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم: بريميم هيلثكير جروب، والعربية للمحابس، والعبور للاستثمار العقاري، والحديد والصلب للمناجم والمحاجر، والقاهرة للزيوت والصابون، والاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار، والعربية للخزف-سيراميكا ريماس، وجدوى للتنمية الصناعية، والعامة لمنتجات الخزف والصيني، وسماد مصر (ايجيفرت)، والإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو).

البورصة تربح 45 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وربح رأس المال السوقي 45 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.176 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 2 مليار ورقة مالية بقيمة 4.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 101.2 ألف عملية لعدد 211 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 78.39% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 16.82%، والعرب على 4.79%، واستحوذت المؤسسات على 30.51% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 69.48%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للبيع بقيمة 32 مليون جنيه، 499 ألف جنيه، 60.4 مليون جنيه، 37.2 مليون جنيه، 48.9 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين للشراء بقيمة 179 مليون جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 2.43% ليغلق عند مستوى 30810 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.19% ليغلق عند مستوى 38303 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 2.47% ليغلق عند مستوى 13673 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 2.7% ليغلق عند مستوى 8777 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 2.57% ليغلق عند مستوى 12091 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.87% ليغلق عند مستوى 3185 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 2.55% ليغلق عند مستوى 10969 نقطة، ونما مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1977 نقطة.

وصعدت أسهم 165 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 16 شركة، ولم تتغير مستويات 30 شركة.

ماكرو كابيتال

أعلنت البورصة، عن تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم شركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية-ماكرو كابيتال، المصدرة لعدد 328.6 مليون سهم بقيمة إجمالية 631 مليون جنيه.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ اشترى داخليين بشركات الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، وجهينة للصناعات الغذائية، والعربية للصناعات الهندسية، وابن سينا فارما، وبنك التعمير والإسكان، ومينا للاستثمار السياحي والعقاري، واي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية عدد 103 أسهم، 1000 سهم، 578.4 ألف سهم، 2200 سهم، 2000 سهم، 154.6 ألف سهم، 10555 سهم، على الترتيب.

واشترت مجموعة مرتبطة بالمساهم الرئيسي بشركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري عدد 100 ألف سهم، واشترى نظام الإثابة والتحفيز للعاملين بشركة بلتون القابضة عدد 29 مليون سهم، فيما باع داخليين بشركات أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، ومصر بني سويف للأسمنت، والعربية للمحابس، ومينا للاستثمار السياحي والعقاري عدد 1.1 مليون سهم، 50 ألف سهم، 68 ألف سهم، 49.6 ألف سهم، على الترتيب، وباعت مجموعة مرتبطة بالمساهم الرئيسي بشركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري عدد 1.1 مليون سهم.

صفقات

أعلنت الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات، شراء المساهم مصطفى خليل الفاروق مصطفى خليل، عدد 124.2 ألف سهم بسعر 20.09 جنيه بقيمة إجمالية 2.5 مليون جنيه، لترتفع حصته من 8.7186% إلى 8.9027%، ونفذت الصفقة من خلال شركة البحر المتوسط لتداول الأوراق المالية.

كما أعلنت شركة آراب للتنمية والاستثمار العقاري، شراء المساهم أشرف محمد عبد الحميد سند، عدد 490 ألف سهم بسعر 1.1798 جنيه بقيمة إجمالية 578.1 ألف جنيه، لترتفع حصته من 4.639% إلى 5.337%، ونفذت الصفقة من خلال شركة عربية اون لاين للوساطة في الأوراق المالية.

أعلنت شركة العربية للمحابس، شراء المساهم أحمد علي علي الجمل، عدد 344.4 ألف سهم بسعر 6.64 جنيه بقيمة إجمالية 2.3 مليون جنيه، لترتفع حصته من 5.85% إلى 6.64%، ونفذت الصفقة من خلال شركة مباشر لتداول الأوراق المالية.

فيما أعلنت شركة العربية للمحابس، بيع المساهم مازن بن محمد بن عبد الرحمن السعيد، عدد 3.7 مليون سهم بسعر 6.76 جنيه بقيمة إجمالية 24.8 مليون جنيه، لتنخفض حصته من 21.05% إلى 16.16%، ونفذت الصفقة من خلال شركة مباشر لتداول الأوراق المالية.

فيما أعلنت شركة اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات، بيع المساهم شركة عبد القادر المهيب وأولاده، عدد 3 ملايين سهم بسعر 0.267 جنيه بقيمة إجمالية 801 ألف جنيه، لتنخفض حصته من 5.036% إلى 4.88%، ونفذت الصفقة من خلال شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية.

نتائج الأعمال

أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2024، ففي قطاع البنوك، حقق بنك قطر الوطني، صافي ربح بلغ 7.2 مليار جنيه في نهاية مارس 2025 مقابل 7.073 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 2%، وزاد مجموع الأصول إلى 859.3 مليار جنيه بنسبة زيادة 5%، وبلغ إجمالي ودائع العملاء 726.956 مليون جنيه.

وحققت شركة مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري، مبيعات 245.7 مليون جنيه خلال عام 2024 مقابل 242.9 مليون جنيه خلال عام 2023 بنسبة نمو 1.16%، وبلغ صافي الخسائر بعد الضريبة 16.2 مليون جنيه مقارنة مع أرباح 56.3 مليون جنيه بنسبة انخفاض 128.83%.