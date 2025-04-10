شكرا لقرائتكم خبر عن السياحة: الأهرامات تستقبل 14 ألف زائر بنسبة زيادة 18% منذ بدء التشغيل التجريبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - - وزير السياحة والآثار يواصل متابعته اليومية لحركة الزيارة بالمنطقة - ⁠التقارير تؤكد انضباط منظومة نقل الزائرين بأهرامات الجيزة لليوم الثاني على التوالى - ⁠ الوزير يوجّه بضرورة تضافر جهود كافة الوزارات والجهات المعنية والالتزام بالخطة الموضوعة لانجاح التجربة السياحية بالمنطقة وجعلها أكثر سهولة ويسر واستمتاع



يواصل شريف فتحي وزير السياحة والآثار متابعته لحركة الزيارة بمنطقة أهرامات الجيزة لليوم الثالث على التوالي لبدء التشغيل التجريبي لمشروع تطوير الخدمات بالمنطقة الأثرية، والذي يتم تنفيذه بواسطة شركة أوراسكوم بيراميدز للخدمات الترفيهية.

وأوضح شريف فتحي أن التقارير التي تلقاها اليوم من الدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار وفريق العمل بالمنطقة، وشركة أوراسكوم بيراميدز للخدمات الترفيهية، بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية للمنطقة، تؤكد على استمرار انسيابية وسهولة حركة الزيارة ومنظومة النقل بين محطات ومسارات الزيارة داخل منطقة أهرامات الجيزة وأنها كانت تسير بشكل منتظم، مؤكداً على حرص الوزارة وشركة أوراسكوم بيراميدز للخدمات الترفيهية على توفير أقصي معدلات الراحة لزائري المنطقة من المصريين والسائحين بما يضمن توفير تجربة سياحية سهلة وميسرة وممتعة تجعل الزائر يرغب في إعادتها مرات أخري عديدة.

ووجه الوزير بضرورة تضافر جهود كافة الوزارات والجهات المعنية والالتزام بالخطة الموضوعة مسبقاً لانجاح التشغيل التجريبي وتوفير تجربة سياحية متميزة لزائري المنطقة وجعلها أكثر سهولة ويسر واستمتاع.

ومن جانبه، أشار الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، المتواجد بالمنطقة الأثرية منذ اليوم الأول لبدء التشغيل التجريبي لمتابعة حركة الزيارة، أن منطقة أهرامات الجيزة استقبلت اليوم 14 ألف زائر بنسبة زيادة بلغت 18% مقارنة باليوم الأول لبدء التشغيل التجريبي، وبنسبة زيادة 68% عن نفس الفترة من العام الماضي.