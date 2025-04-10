شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الخميس 10-4-2025 أمام الجنيه المصرى يستقر عند 51.28 للشراء والان مع تفاصيل الخبر

استقر سعر الدولار اليوم الخميس 10-4-2025 أمام الجنيه المصري بعد انتهاء التعاملات بالبنوك المصرية ، بالبنك المركزي حيث سجل عند 51.27 جنيه للشراء 51.41 البيع .

و استقر سعر الدولار اليوم الخميس، فى بالبنك الأهلى المصرى عند 51.28 جنيه للشراء 51.38 البيع ، و فى بنك مصر 51.28 جنيه للشراء 51.38 للبيع وفي بنك القاهرة سجل 51.28 جنيه للشراء و 51.38 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 51.28 جنيه للشراء 51.38 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار بعد انتهاء التعاملات بالبنوك المصرية، اليوم كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

51.28 جنيه للشراء.

51.38 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

51.28 جنيه للشراء.

51.38 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

51.28 جنيه للشراء.

51.38 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

51.28 جنيه للشراء.

51.38 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

51.28 جنيه للشراء.

51.38 جنيه للبيع.