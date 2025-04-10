شكرا لقرائتكم خبر عن قفزة كبيرة فى سعر الذهب اليوم 35 جنيها وعيار 21 يسجل 4525 للمرة الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قفزة كبيرة سجلها سعر الذهب في مصر اليوم الخميس بحوالي 35 جنيها الآن في الأسواق ، بعد ارتفاع سعر عيار 24 لمستويات قياسية بسبب صعود الأونصة عند 3150 دولار.



أسعار الذهب اليوم في السوق المصري:

- عيار 24: 5171 جنيهاً.

- عيار 21: 4525 جنيهًا.

- عيار 18: 3879 جنيهًا.

- عيار 14: 3017 جنيهًا.

- الجنيه الذهب: 36200 جنيهًا.

رسوم ترامب تدفع الذهب نحو قمة جديدة

توقعات متغيرة في حركة سعر الذهب عالمياً وفي السوق المصري بسبب الرسوم الجمركية الأمريكية التي ساهمت في تسجيل الذهب مستويات تاريخية حيث يتجه الذهب عالمياً إلي 3167 دولاراً.

الارتفاع الحالي في مستويات الذهب يأتي بدعم من رفع ترامب الرسوم الجمركية على الواردات الصينية إلى 104% لمواجهة الرسوم الجمركية الانتقامية التي فرضتها بكين، ليتهم بكين بالتلاعب بعملتها اليوان الصيني لتعويض الرسوم التي فرضتها الولايات المتحدة سابقاً. بينما رفضت الصين الاستجابة لما وصفته بالابتزاز وتعهدت بكين "بالقتال حتى النهاية" على حد وصفها.

ومن بين الرسوم الجمركية الأخرى البارزة التي أقرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 20% على الاتحاد الأوروبي و24% على اليابان و46% على فيتنام و25% على كوريا الجنوبية و32% على تايوان.

يتجه تركيز السوق الآن إلى الخطوات التالية للصين، في ظل الحرب التجارية العالمية الحالية خاصة بعد اعلان كندا عن فرض تعريفات جمركية بنسبة 25% على السيارات الأمريكية، الأمر الذي يدل على استمرار الحرب وتوسعها خلال الفترة القادمة.

كانت هذه الخطوات كافية ليستعيد الذهب صدارته في الأسواق المالية العالمية من جديد كملاذ آمن في ظل الأزمات الحالية، وذلك بعد التراجع الذي شهده خلال الأسبوع الماضي الناتج عن عمليات بيع الذهب لتعويض خسائر المستثمرين الكبيرة في أسواق الأسهم العالمية والتي كان سببها اعلان ترامب عن التعريفات الجمركية التبادلية على معظم شركاء الولايات المتحدة التجاريين.

وكان الذهب قد ارتفع الأسبوع الماضي وسجل أعلى مستوى تاريخي عند 3167 دولار للأونصة بسبب التخوفات من سقوط الاقتصاد العالمي في الركود الاقتصادي بسبب الحرب التجارية العالمية الناتجة عن التعريفات الجمركية الأمريكية.

من جهة أخرى وجد الذهب بعض المقاومة مما حد من المكاسب بسبب ارتفاع عائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى له في أكثر من شهر، وهو الأمر السلبي على الذهب الذي لا يقدم عائد لحائزيه.

ترقب لقرارات الفيدرالي وتدفقات تاريخية لصناديق الذهب

تنتظر الأسواق محضر اجتماع السياسة النقدية الأخير للبنك الاحتياطي الفيدرالي، المنتظر صدوره في وقت لاحق من اليوم ومؤشر أسعار المستهلك الأمريكي يوم الخميس. ومن المتوقع أن تبقى توجيهات مجلس الاحتياطي الفيدرالي كما هي، حيث يراقب بحذر انتعاش التضخم بسبب مخاطر النمو.

من جهة أخرى أظهرت بيانات مجلس الذهب العالمي أن صناديق المؤشرات المتداولة المدعومة بالذهب سجلت أكبر تدفق ربع سنوي في ثلاث سنوات خلال الفترة من يناير إلى مارس 2025.

فقد أعلنت صناديق الذهب المتداولة العالمية المدعومة ماديًا عن تدفقات قوية في مارس بلغ مجموعها 8.6 مليار دولار أمريكي وقد ساعد ذلك في رفع إجمالي تدفقات الربع الأول البالغة 21 مليار دولار أمريكي (226 طنًا) إلى ثاني أعلى مستوى ربع سنوي بالدولار، بعد 24 مليار دولار أمريكي (433 طنًا) في الربع الثاني من عام 2020.