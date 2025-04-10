شكرا لقرائتكم خبر عن خلال أسبوع رسوم "ترامب".. تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 2.8% خلال 5 جلسات والان مع تفاصيل الخبر

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 2.8% ليغلق عند مستوى 30810.70 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، بعد إقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوم جمركية تسببت في حرب تجارية عالمية، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 3.42% ليغلق عند مستوى 8777.71 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" انخفاضًا بنسبة 3.38% ليغلق عند مستوى 12091.36 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" انخفاضًا بنسبة 3.11% ليغلق عند مستوى 38303.49 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 3.82% ليغلق عند مستوى 10969.85 نقطة.

وخسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية نحو 64 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 2.176 تريليون جنيه، بنسبة انخفاض 2.9%، وهبط رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 1.297 تريليون جنيه إلى 1.257 تريليون جنيه، بنسبة انخفاض 3%، ونزل رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 408.7 مليار جنيه إلى 394.6 مليار جنيه بنسبة انخفاض 3.4%.

كما تراجع رأس المال للمؤشر الأوسع نطاقًا من 1.705 تريليون جنيه إلى 1.652 تريليون جنيه بنسبة انخفاض 3.1%، وهبط رأس المال السوقي لبورصة النيل من 3 مليارات جنيه إلى 2.9 مليار جنيه بنسبة انخفاض 0.4%.

وبالنسبة للتداول، ارتفع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 526 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهي، في حين بلغت كمية التداول نحو 8.227 مليار ورقة منفذة على 591 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول 66.8 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 1.099 مليار ورقة منفذة على 90 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي، واستحوذت الأسهم على 4.03% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات وأذون الخزانة نحو 95.97%، وفقًا للتقرير الأسبوعي للبورصة المصرية.

ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 7.9 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسي للبورصة بحجم تداول 754 مليون ورقة مالية منفذة، وعمليات 181.6 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 10.1 مليار جنيه، بحجم تداول 5.1 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 257.4 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 18.1 مليار جنيه بحجم تداول 5.9 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 439.1 ألف عملية.