شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: تراجع رصيد شهادات الإيداع لمدينة مصر للإسكان.. وارتفاع CIB والان مع تفاصيل الخبر

كشف تقرير البورصة المصرية الأسبوعي، عن حجم أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الأسبوع الحالي، إذ تراجع رصيد شهادات إيداع مدينة مصر للإسكان والتعمير إلى 552.549 مليون شهادة، فيما ارتفع رصيد شهادات إيداع البنك التجاري الدولي-مصر إلى 147.800 مليون شهادة.

بينما استقر رصيد شهادات إيداع ومجموعة أي أف جي القابضة عند 372.913 مليون شهادة، والمصرية للاتصالات عند 255.352 مليون شهادة، وإيديتا للصناعات الغذائية عند 119.119 مليون شهادة.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وربح رأس المال السوقي 45 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.176 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 2 مليار ورقة مالية بقيمة 4.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 101.2 ألف عملية لعدد 211 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 78.39% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 16.82%، والعرب على 4.79%، واستحوذت المؤسسات على 30.51% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 69.48%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للبيع بقيمة 32 مليون جنيه، 499 ألف جنيه، 60.4 مليون جنيه، 37.2 مليون جنيه، 48.9 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين للشراء بقيمة 179 مليون جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 2.43% ليغلق عند مستوى 30810 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.19% ليغلق عند مستوى 38303 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 2.47% ليغلق عند مستوى 13673 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 2.7% ليغلق عند مستوى 8777 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 2.57% ليغلق عند مستوى 12091 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.87% ليغلق عند مستوى 3185 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 2.55% ليغلق عند مستوى 10969 نقطة، ونما مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1977 نقطة.