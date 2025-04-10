شكرا لقرائتكم خبر عن صعود مؤشرات قطاعات البورصة بجلسة الخميس على رأسها السيارات بنسبة 5.1% والان مع تفاصيل الخبر

ارتفعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، على رأسها الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 5.1%، أعقبه قطاع التجارة والموزعون بنسبة 3.7%، يليه قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 3%، وصعد قطاع مواد البناء بنسبة 2.9%، وقفز قطاعا الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، والمقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 2.6%، وزاد قطاعا البنوك، والعقارات بنسبة 2.4%، 2.1%، على الترتيب.

كما ارتفع قطاعا الموارد الأساسية، والمنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 1.9%، 1.8%، على الترتيب، ثم قطاعات الأغذية والمشروبات والتبغ، والخدمات المالية غير المصرفية، وخدمات النقل والشحن بنسبة 1.5%، 1.4%، 1.3%، على الترتيب، وأخيرًا قطاع السياحة والترفيه بنسبة 0.5%، فيما تراجع قطاع الخدمات التعليمية وحيدًا بنسبة 0.5%.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وربح رأس المال السوقي 45 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.176 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 2 مليار ورقة مالية بقيمة 4.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 101.2 ألف عملية لعدد 211 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 78.39% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 16.82%، والعرب على 4.79%، واستحوذت المؤسسات على 30.51% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 69.48%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للبيع بقيمة 32 مليون جنيه، 499 ألف جنيه، 60.4 مليون جنيه، 37.2 مليون جنيه، 48.9 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين للشراء بقيمة 179 مليون جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 2.43% ليغلق عند مستوى 30810 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.19% ليغلق عند مستوى 38303 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 2.47% ليغلق عند مستوى 13673 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 2.7% ليغلق عند مستوى 8777 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 2.57% ليغلق عند مستوى 12091 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.87% ليغلق عند مستوى 3185 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 2.55% ليغلق عند مستوى 10969 نقطة، ونما مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1977 نقطة.