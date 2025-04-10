الأسهم الأوروبية تقفز بعد إعلان ترامب تعليق التعريفات الجمركية لمدة 90 يومًا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

ارتفعت الأسهم الأوروبية بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تعليق فوري للتعريفات الجمركية لمدة 90 يومًا على العديد من الشركاء التجاريين، مما أدى إلى موجة ارتياح ضخمة أعقبت سلسلة من التراجعات في الأسواق.

وجاء تعليق الرسوم العقابية على عشرات الدول بعد أقل من 24 ساعة من دخولها حيز التنفيذ ومع ذلك، أبقى البيت الأبيض على تعريفة جمركية عامة بنسبة 10% على جميع الواردات الأمريكية تقريبًا.

وأشارت شبكة (سي إن بي سي) الأمريكية، اليوم، الخميس – إلى ارتفاع مؤشر “ستوكس 600” الأوروبي بنسبة 7.2% بعد أن خسر 12.5% منذ فرض الرسوم الأمريكية المتبادلة في 2 أبريل وقفز المؤشر القياسي الألماني الحساس للتجارة بنسبة 8.1%.

وارتفعت جميع القطاعات، وكان أكبر صعود من نصيب القطاعات الأكثر تضررًا هذا الشهر، حيث صعدت أسهم البنوك بنسبة 10.1%، والتعدين بنسبة 9.2%، والطاقة بنسبة 9.3%.

ومع ذلك، زاد ترامب من الضغط على الصين برفع الرسوم الجمركية على الواردات الصينية إلى 125% من المستوى السابق البالغ 104%، والذي دخل حيز التنفيذ أمس الأربعاء، وذلك ردًا على إعلان الصين فرض رسوم بنسبة 84% على السلع الأمريكية بدءًا من اليوم.

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