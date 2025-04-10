شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب فى مصر يواصل التحليق لمستويات قياسية بعد الصعود العالمى والان مع تفاصيل الخبر

قفز سعر الذهب في مصر مسجلا مستويات تاريخية جديدة عند 4490 جنيهاً وهذا الارتفاع يأتي نتيجة لزيادة أسعار الذهب عالميًا وتأثيرات الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

أسعار الذهب في مصر

عيار 24: 5131 جنيهاً

- عيار 21: 4490 جنيهًا

- عيار 18: 3849 جنيهًا

- عيار 14: 2993 جنيهًا.

- الجنيه الذهب 35920 جنيها

الارتفاع الحالي في مستويات الذهب يأتي بدعم من رفع ترامب الرسوم الجمركية على الواردات الصينية إلى 104% لمواجهة الرسوم الجمركية الانتقامية التي فرضتها بكين، ليتهم بكين بالتلاعب بعملتها اليوان الصيني لتعويض الرسوم التي فرضتها الولايات المتحدة سابقاً، بينما رفضت الصين الاستجابة لما وصفته بالابتزاز وتعهدت بكين "بالقتال حتى النهاية" على حد وصفها.