شكرا لقرائتكم خبر عن مركز إبداع مصر الرقمية يستضيف فعالية She Can 2025 والان مع تفاصيل الخبر

يستضيف مركز إبداع مصر الرقمية بالجيزة النسخة العاشرة من فعاليةShe Can يوم 12 أبريل، وتنظمها مؤسسة Entreprenelle بالتعاون مع مجموعة من الشركاء، منهم مراكز إبداع مصر الرقمية، بهدف دعم رائدات الأعمال والمساهمة في رسم مستقبل قطاع المشروعات التجارية وفقا للموقع الإلكتروني لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.



وتمثل فعالية She Can، منذ إطلاقها من عشر سنوات، منصة رائدة لتمكين السيدات من النمو والريادة والنجاح، وتلعب دورًا مهمًا في معالجة التحديات التي تواجههن، وقيادة التغيير، وخلق الفرص لرائدات الأعمال.

وتدعم نسخة هذا العام من الفعالية أكثر من 60 مشروعًا تديره السيدات، وتجمع أكثر من 60 متحدثًا وسبعة آلاف مشارك، من بينهم شخصيات عامة ومؤثرة ورائدات أعمال، كما تتضمن أكثر من 20 ورشة عمل متخصصة، إلى جانب جلسات نقاشية ملهمة يشارك فيها قادة الصناعة والخبراء ورواد الأعمال الناجحين، بالإضافة إلى توفير فرص للتواصل مع المستثمرين والموجهين ورائدات الأعمال الطموحات، وكذلك تشمل احتفالية خاصة بمناسبة مرور 10 سنوات من التأثير والنجاح.

وجدير بالذكر أن مراكز إبداع مصر الرقمية هي مبادرة وطنية أطلقتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وينفذها مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال، التابع لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات. وتتمثل مهمة مراكز إبداع مصر الرقمية في توفير بيئة مواتية لتعزيز الابتكار الرقمي على مستوى الجمهورية، وتمكين الشباب المصري، وتطوير قدرات رواد الأعمال والشركات الناشئة في مختلف مراحلها، ودعم النظام البيئي لريادة الأعمال ومكوناته الأساسية. وتوفر هذه المراكز مساحة للإبداع والتفاعل والعمل المشترك، بالإضافة إلى استضافة الاجتماعات والفعاليات وورش العمل، وتجربة المنتجات وإطلاقها، والأنشطة الجماعية الأخرى.