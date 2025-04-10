شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الخميس 10-4-2025 أمام الجنيه المصرى الآن بالبنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

شهد سعر الدولار اليوم الخميس 10-4-2025 تراجع أمام الجنيه المصرى الآن بالبنوك المصرية، وفى مقدمتها البنك المركزى حيث سجل عند 51.61 جنيه للشراء 51.75 البيع .

و تراجع سعر الدولار اليوم الخميس، فى بالبنك الأهلى المصرى عند 51.24 جنيه للشراء 51.34 البيع ، و فى بنك مصر 51.23 جنيه للشراء 51.33 للبيع وفي بنك القاهرة سجل 51.23 جنيه للشراء و 51.33 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 51.24 جنيه للشراء 51.34 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار الان بالبنوك المصرية، اليوم كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

51.24 جنيه للشراء.

51.34 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

51.24 جنيه للشراء.

51.34 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

51.23 جنيه للشراء.

51.33 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

51.23 جنيه للشراء.

51.33 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

51.23 جنيه للشراء.

51.33 جنيه للبيع.