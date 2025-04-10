شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الخميس 10 أبريل 2025 فى سلطنة عمان عيار 21 بـ33.725 ريال والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أسعار الذهب اليوم فى سلطنة عمان ارتفاعا ملحوظا فى التعاملات الصباحية، حيث سجل جرام الذهب عيار 24 سعر 38.550 ريال عمانى مقارنة بسعر أمس، والذى سجل 37.625 ريال، يأتى هذا الارتفاع فى ظل ترقب المستثمرين لقرارات البنوك المركزية العالمية، بشأن السياسات النقدية وأسعار الفائدة، مما يؤثر على توجهات السوق تجاه الذهب كملاذ آمن، وبالتزامن مع التعريفات الجمركية الامريكية.

سعر الذهب اليوم فى سلطنة عمان

عيار 24 سجل 38.550 ريال

عيار 22 سجل 35.350 ريال

عيار 21 سجل 33.725 ريال

عيار 18 سجل 28.925 ريال

عيار 14 سجل 22.500 ريال

عيار 12 سجل 19.275 ريال

الاونصة سجل 1199.125 ريال

الجنيه الذهب 269.875 ريال

الأونصة بالدولار 3114.68 دولار

ارتفع الذهب بأكثر من 1% خلال هذه اللحظات من تعاملات يوم الخميس، مع تدفق المستثمرين نحو المعدن النفيس كملاذ آمن بعد أن رفعت الولايات المتحدة الرسوم الجمركية على الصين، أكبر مستهلك للمعادن، ما أدى إلى تصعيد الحرب التجارية المشتعلة بالفعل، رغم التجميد المؤقت للرسوم الجمركية على دول أخرى لمدة 90 يومًا.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن يوم الأربعاء عزمه رفع الرسوم الجمركية على الواردات الصينية إلى 125%، بدلاً من 104%، وتخوض أكبر اقتصادين في العالم سلسلة متبادلة من فرض الرسوم خلال الأسبوع الماضي.

ومع ذلك، قرر ترامب خفض الرسوم الثقيلة مؤقتًا التي فرضها مؤخرًا على عدد من الدول.

ومن المتوقع أن يستمر الطلب على الذهب في دول الخليج خلال عامي 2024 و2025، مدفوعًا بالاستقرار الاقتصادي والسياسات النقدية الداعمة للاستثمار في الذهب.

كما يُتوقع أن يؤدي ارتفاع الطلب إلى زيادة تدريجية في أسعار الذهب، مما يعزز من جاذبية الاستثمار في هذا المعدن النفيس.



