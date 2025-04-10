شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الخميس 10 أبريل 2025 فى سلطنة عمان عيار 21 بـ33.725 ريال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرىالخميس، 10 أبريل 2025 02:00 م
شهدت أسعار الذهب اليوم فى سلطنة عمان ارتفاعا ملحوظا فى التعاملات الصباحية، حيث سجل جرام الذهب عيار 24 سعر 38.550 ريال عمانى مقارنة بسعر أمس، والذى سجل 37.625 ريال، يأتى هذا الارتفاع فى ظل ترقب المستثمرين لقرارات البنوك المركزية العالمية، بشأن السياسات النقدية وأسعار الفائدة، مما يؤثر على توجهات السوق تجاه الذهب كملاذ آمن، وبالتزامن مع التعريفات الجمركية الامريكية.سعر الذهب اليوم فى سلطنة عمان
عيار 24 سجل 38.550 ريال
عيار 22 سجل 35.350 ريال
عيار 21 سجل 33.725 ريال
عيار 18 سجل 28.925 ريال
عيار 14 سجل 22.500 ريال
عيار 12 سجل 19.275 ريال
الاونصة سجل 1199.125 ريال
الجنيه الذهب 269.875 ريال
الأونصة بالدولار 3114.68 دولار
ارتفع الذهب بأكثر من 1% خلال هذه اللحظات من تعاملات يوم الخميس، مع تدفق المستثمرين نحو المعدن النفيس كملاذ آمن بعد أن رفعت الولايات المتحدة الرسوم الجمركية على الصين، أكبر مستهلك للمعادن، ما أدى إلى تصعيد الحرب التجارية المشتعلة بالفعل، رغم التجميد المؤقت للرسوم الجمركية على دول أخرى لمدة 90 يومًا.
كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن يوم الأربعاء عزمه رفع الرسوم الجمركية على الواردات الصينية إلى 125%، بدلاً من 104%، وتخوض أكبر اقتصادين في العالم سلسلة متبادلة من فرض الرسوم خلال الأسبوع الماضي.
ومع ذلك، قرر ترامب خفض الرسوم الثقيلة مؤقتًا التي فرضها مؤخرًا على عدد من الدول.
ومن المتوقع أن يستمر الطلب على الذهب في دول الخليج خلال عامي 2024 و2025، مدفوعًا بالاستقرار الاقتصادي والسياسات النقدية الداعمة للاستثمار في الذهب.
كما يُتوقع أن يؤدي ارتفاع الطلب إلى زيادة تدريجية في أسعار الذهب، مما يعزز من جاذبية الاستثمار في هذا المعدن النفيس.
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