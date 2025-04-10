شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب يقفز فوق 3100 دولار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا ملحوظًا اليوم الخميس، مدفوعة بتوجه المستثمرين نحو الأصول الآمنة في ظل تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وقد جاء هذا الارتفاع على الرغم من قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتخفيف الرسوم الجمركية عن معظم الدول، إلا أن تشديده للقيود التجارية على الصين التي تعتبر أكبر مستهلك للمعادن في العالم، قد أثار مخاوف جديدة في الأسواق. أداء الذهب والمعادن: ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة قوية بلغت 1.2% ليصل إلى مستوى 3119.18 دولار للأوقية.

كما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة أكبر بلغت 1.8% مسجلة 3135.50 دولار.

في المقابل، شهدت المعادن النفيسة الأخرى أداءً متباينًا، حيث استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 31.08 دولار للأوقية، بينما سجل البلاتين خسارة طفيفة بنسبة 0.5% ليصل إلى 932.81 دولار. وتراجع البلاديوم بنسبة أكبر بلغت 1.2% مسجلًا 922.72 دولار للأوقية.